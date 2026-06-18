〈彰銀股東會〉通過配發股利1.05元 胡光華續任董座 獨董增至5席

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 19:41

彰化銀行（2801-TW）今 (18) 日舉行 115 年股東常會，由董事長胡光華主持，會中承認 114 年度營業報告書及財務報告並通過盈餘分派，彰銀去年獲利亮麗達 177.75 億元，年增近兩成；普通股每股分派現金股利 0.8 元及股票股利 0.25 元，共配發股利 1.05 元，在股東的支持下完成各項議案之決議；會中選出新任董事與獨立董事成員，獨立董事則由 3 席增加至 5 席，並通過由胡光華續任董座。

彰銀通過配發股利1.05元 續由胡光華（中）擔任董座。（圖: 彰銀提供）

回顧 114 年，彰銀在全體員工共同努力下，以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸，繳出亮麗的成績單。全年合併稅後淨利達 177.75 億元，較前一年成長近兩成；每股稅後盈餘（EPS）為 1.51 元，創近年最佳表現。此外，平均股東權益報酬率（ROE）達 8.43%，逾放比率維持在 0.16% 的優異水準，備抵呆帳覆蓋率更顯著提升至 836.89%，顯示資產品質穩健，風險承受能力持續強化。

‌



胡光華表示，彰銀創立至今已超過 120 年，面對全球金融環境快速變遷、地緣政治風險升高及數位科技浪潮的挑戰，彰銀仍堅守核心價值，持續提升競爭力。在永續發展方面，持續將 ESG 融入經營策略，不僅首次躍升 S&P Global《全球永續年鑑》銀行業前 5%，並連續 5 年名列上市公司治理評鑑前 5%。

115 年彰銀以「展翅高飛、再創新局」為營運主軸，聚焦五大發展方向，包含深化客戶經營、推動數位轉型與 AI 應用、強化核心存放款、落實風險管理以及深化永續金融，為股東創造長期穩定的價值。

總經理簡志光指出，彰銀過去一年鎖定精進結構、強化成長動能的八大發展方針，成功提升海外獲利及財富管理手續費收入，推升各項獲利指標均創下歷史新高。今年第一季核心業務持續穩健提升，第一季稅後盈餘達 52.21 億元，年增 26.27%，每股稅後盈餘 0.44 元，成功奠定全年強勢增長的基調。

在業務亮點上，正式進駐高雄亞灣，成立「高資產財富管理中心」以拓展高資產財管版圖；定期召開數位轉型會議，成立 AI 專業團隊，規劃分階段將生成式 AI 技術延伸至次世代客服、智慧營運與風控審查等場景。

股東會同時完成董事改選，本次選舉順利選出新任董事與獨立董事成員。當選名單中一般董事有現任董事長胡光華、總經理簡志光及董事林秀燕、張建一及許仁杰等 5 人，以及新任董事郭昭宏；獨立董事則由 3 席增加至 5 席，包含現任獨立董事吳雨學、李淑華、黄照貴及新任成員周有熙及林軒竹。