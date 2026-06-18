藍營擬提無人機專法 龔明鑫盼非政治口號：希望「這次」是真的
鉅亨網記者張韶雯 台北
立法院 5 月三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，未納入無人機、無人艇等項目。針對藍營立委擬研擬黨版無人機產業發展條例，經濟部長龔明鑫今（18）日表示，政府對於任何有助於台灣本土性產業發展的法案，都樂觀其成並給予支持。他呼籲並期盼這次各界提出的支持方案是「真的」，能切實為台灣無人機產業帶來助益。
龔明鑫今 (18) 日出席立法院經濟委員會，會前受訪時針對國民黨主席朱立倫提出將嚴擬黨版無人機產業發展條例一事做出回應。
龔明鑫強調，目前全世界都在積極發展無人機產業，且各國皆表達與台灣合作的強烈意願，尤其在非紅供應鏈需求殷切的當下，這將是台灣的重大機會。
龔明鑫指出，他每次帶團出訪，國際大廠或相關協會都會表達與台灣簽署策略聯盟備忘錄（MOU）的意願。在當前國際情勢下，支持無人機產業發展是正確的方向。
不過，龔明鑫也直言，上一次國防特別條例將無人機項目排除在外，讓產業界感到相當失落與失望，因此他呼籲並期盼這次各界提出的支持方案是「真的」，能切實為台灣無人機產業帶來助益。
立法院 5 月三讀通過總額新台幣 2100 億元的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，其中攸關無人機、無人艇等項目均未納入。為持續推動無人載具產業，行政院長卓榮泰今將於行政院會討論並通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計經費編列上限新台幣 2100 億元，期程自今年 8 月至 120 年底，逐年籌劃濱海監偵型與濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇等項目，盼補足不對稱戰力之作戰需求。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 連兩年經濟高成長！龔明鑫估今年可望「坐8望9」 強調台電3000億貸款符合授信
- 美商會2026白皮書拋4大優先建言：提升能源韌性、藉AI浪潮檢視經濟「基本盤」
- 無人機預算遭砍業者憂心 賴清德台中會師送暖強調「方向不變」經部3配套救火
- 深化台捷AI供應鏈！龔明鑫會晤捷克議長韋德齊 與國發會宣布加碼5千萬歐元挺台商插旗
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇