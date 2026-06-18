鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 10:10

立法院 5 月三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，未納入無人機、無人艇等項目。針對藍營立委擬研擬黨版無人機產業發展條例，經濟部長龔明鑫今（18）日表示，政府對於任何有助於台灣本土性產業發展的法案，都樂觀其成並給予支持。他呼籲並期盼這次各界提出的支持方案是「真的」，能切實為台灣無人機產業帶來助益。

藍營擬提無人機專法 龔明鑫盼非政治口號：希望「這次」是真的。（鉅亨網資料照）

龔明鑫今 (18) 日出席立法院經濟委員會，會前受訪時針對國民黨主席朱立倫提出將嚴擬黨版無人機產業發展條例一事做出回應。

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龔明鑫強調，目前全世界都在積極發展無人機產業，且各國皆表達與台灣合作的強烈意願，尤其在非紅供應鏈需求殷切的當下，這將是台灣的重大機會。

龔明鑫指出，他每次帶團出訪，國際大廠或相關協會都會表達與台灣簽署策略聯盟備忘錄（MOU）的意願。在當前國際情勢下，支持無人機產業發展是正確的方向。

不過，龔明鑫也直言，上一次國防特別條例將無人機項目排除在外，讓產業界感到相當失落與失望，因此他呼籲並期盼這次各界提出的支持方案是「真的」，能切實為台灣無人機產業帶來助益。