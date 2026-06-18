鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (18) 日無懼美國聯準會 (Fed) 放鷹，在台積電 (2330-TW) 領漲，IC 設計及封測、被動元件等族群上攻帶動，加權指數上漲 587.81 點或 1.28%，來到 46465.2 點收盤新高，成交量增至 1.54 兆元，周漲 2296.16 點或 5.2%。
台積電今日收盤上漲 25 元或 1%，收 2410 元，重量級權值股中，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 等熄火收黑，但日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 漲 3%、國巨 *(2327-TW) 漲停、台光電 (2383-TW) 也漲 7%，撐起大盤漲勢。
半導體封測族群表現強勢，除了日月光投控外，其餘包括京元電子 (2449-TW)、彩鈺 (6789-TW)；IC 設計的矽力 - KY(6415-TW)、瑞昱 (2379-TW)、愛普 *(6531-TW) 等也漲停作收；面板雙虎群創 (2381-TW) 漲停、友達 (2409-TW) 則漲 7%。
被動元件族群在國巨領漲下續攻，今展科 (6432-TW)、立隆電 (2472-TW)、臺慶科 (3357-TW)、堡達 (3537-TW)、光頡 (3624-TW)、鈞寶 (6155-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、日電貿 (3090-TW)、華容 (5328-TW)、凱美 (2375-TW) 等收漲停。
其餘強勢指標還包括康霈 *(6919-TW)、華邦電 (2344-TW) 漲停，台塑四寶中，南亞 (1303-TW) 漲停、台塑 (1301-TW) 漲 7%；金融股則以永豐金 (2890-TW) 大漲 9% 表現最為強勢。
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