鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-18 12:08

藥華藥 (6446-TW) 旗下核心新藥 Ropeg 用於治療 ET，可望於 8 月取得美國藥證，加上用於早期 PMF 的臨床三期試驗收案完成，有望成為另一成長引擎，激勵藥華藥今 (18) 日股價衝上 1075 元，再度創高，排名千金股第 50 名，也是唯一登上千金的生技股，坐穩生技股王寶座。

藥華藥早盤以 1020 元開高走高，盤中最高漲至 1075 元，大漲逾半根停板，股價刷新歷史新高紀錄，站穩所有均線，截至 11 點 15 分，股價暫報 1065 元，漲幅約 5.45%，排名千金股，成交量超過 1000 張。另外，三大法人近日也持續敲進藥華藥，連續 4 個交易日買超，合計買超 1928 張。

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藥華藥積極擴大 Ropeg 應用在骨髓增生腫瘤 (MPN) 的版圖，紅血球增多症 (PV)、原發性血小板過多症 (ET) 以及原發性骨髓纖維化 (PMF) 皆屬於 MPN，Ropeg 有望成為同時涵蓋 PV、ET 與 PMF 三大 MPN 適應症的長效干擾素療法。

藥華藥指出，目前 Ropeg 用於 PV 已在全球銷售，並於 50 個國家建立完整商業通路與治療基礎，且銷售動能強勁；ET 方面，已完成全球主要市場的藥證申請，美國 FDA 審查完成目標日期 (PDUFA Date) 為 8 月 30 日，美國 ET 藥證取證在即，也同步推進日本、中國及韓國的審查程序。