鉅亨網記者魏志豪 台北
儘管美國聯準會放鷹，台股今 (18) 日在買盤持續強勢下，台積電、台達電雙雙上攻，被動元件與功率元件同步走強，大漲超過 600 點，最高達 46,565 點，再度改寫台股新高，預計成交量 1.35 兆元。
權值股今日普遍強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲約 1%，站穩所有短期均線，台達電 (2308-TW) 上漲超過 1%，其他如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、富邦金 (2881-TW)、台光電 (2383-TW) 都有 2% 至 5% 的漲幅，推升大盤漲勢。
被動元件再度成為買方指標，指標股國巨 *(2327-TW) 在自結 5 月每股稅後純益 1.6 元，年增 112.7% 的激勵下，衝破千元，更一度漲停達 1,080 元，續創分割後的新高價，也帶動臺慶科 (3357-TW)、鈞寶 (6155-TW)、日電貿 (3090-TW)、今展科 (6432-TW)、凱美 (2375-TW) 等全數亮燈，漲勢依舊凌厲。
此外，功率元件也同樣強勢，包括德微 (3675-TW)、富鼎 (8261-TW)、廣閎科 (6693-TW)、強茂 (2481-TW)、尼克森 (3317-TW)、朋程 (8255-TW)、大中 (6435-TW) 等多達 12 檔亮燈漲停。
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