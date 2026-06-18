儘管美國聯準會放鷹，台股今 (18) 日在買盤持續強勢下，台積電、台達電雙雙上攻，被動元件與功率元件同步走強，大漲超過 600 點，最高達 46,565 點，再度改寫台股新高，預計成交量 1.35 兆元。