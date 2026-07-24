川普揚言重懲 美軍連13夜空襲伊朗 戰火持續升級

鉅亨網編譯許家華 2026-07-24 11:10

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍已完成對伊朗最新一輪空襲行動，這也是連續第 13 個夜晚對伊朗發動軍事打擊。此次攻擊歷時超過 2 小時，鎖定伊朗多處軍事設施，顯示美伊衝突仍持續升高，區域安全情勢進一步惡化。

（圖：REUTERS/TPG）

CENTCOM 指出，本輪攻擊目標包括伊朗軍事指揮中心、無人機儲存設施、通信網路、沿岸監視據點及海上作戰能力，目的是進一步削弱伊朗對航行荷姆茲海峽商船及民用船舶構成的威脅。

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美軍持續空襲之際，中東局勢同步升溫。葉門胡塞武裝日前在紅海攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，使戰火由荷姆茲海峽延伸至曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 航道，兩條全球最重要的能源運輸咽喉同時面臨威脅，推升國際油價飆破每桶 100 美元，市場憂心全球原油供應進一步受阻。

美國總統川普隨後警告，將對伊朗及其支持的胡塞武裝祭出「重大軍事懲罰」，並表示若伊朗持續威脅國際航運，美方不排除進一步升高軍事行動。

根據目前情勢，德黑蘭已宣布封鎖荷姆茲海峽，導致全球最重要的原油運輸航道幾近停擺。美國與以色列自 2 月 28 日對伊朗展開軍事行動後，伊朗則持續向以色列及駐有美軍基地的波斯灣國家發動反擊，雙方衝突已演變為區域性戰爭。

這場戰事持續擴大，除美以聯軍空襲伊朗外，以色列對黎巴嫩境內目標的軍事行動也同步進行。多家國際媒體報導指出，持續數月的衝突已造成數千人死亡、數百萬人流離失所，人道危機持續惡化。

川普近期還警告，不排除攻擊伊朗能源設施及重要橋梁等基礎建設，以進一步施壓德黑蘭。伊朗則強硬回應，若美方付諸行動，伊朗將鎖定區域內石油、天然氣、電力及其他經濟基礎設施展開報復，衝突範圍恐進一步擴大。

聯合國秘書長古特瑞斯近日警告，中東危機正「逐漸失控」，呼籲各方立即降溫，避免局勢滑向無法挽回的全面衝突。