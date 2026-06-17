鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 16:20

隨著美伊兩國預計周五 (19 日) 在日內瓦正式簽署和平協議，持續近 4 個月的荷姆茲海峽封鎖局勢出現重大轉機。航運數據顯示，至少 3 艘載有近 500 萬桶原油的伊朗油輪已突破美國海軍封鎖線，這是此海峽兩個月來首次出現的外運船隊。

伊朗油輪突破封鎖 500萬桶原油駛出荷姆茲海峽 兩個月來首見(圖:shutterstock)

根據 Kpler 航運數據，隸屬於伊朗國家油輪公司的超級油輪「迪奧娜」號 (Diona) 與「英雄 2」號 (Hero 2) 已成功駛出封鎖區，兩艦共載有 380 萬桶原油。第三艘載有 100 萬桶原油的關聯油輪也於周三順利過境。

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海事情報分析師指出，此次明顯的突破舉動表明，其他貿易油輪正準備恢復常態貿易。

此軍事動作與外交談判緊密同步。美伊雙方已於周一簽署諒解備忘錄，旨在結束這場擾亂全球五分之一石油運輸的衝突。消息指出，華盛頓將允許德黑蘭在協議簽署後立即出售石油，以換取伊朗承諾限制其核計畫。

儘管重啟前景樂觀，但航運界反應冷淡。勞氏情報 (Lloyd’s List Intelligence) 指出，業界對此消息的反應更多是「謹慎懷疑」而非欣喜。保險公司目前仍堅持收取高額的戰爭風險保費，並要求獲得航道能持續保持安全的「確鑿證據」。

雖然部分船東為爭奪「先發優勢」，已開始將大型原油輪 (VLCC) 調往海灣港口待命，但大多數船東仍按兵不動，靜待周五正式簽約。

國際油輪船東協會 (Intertanko) 提醒，在協議正式簽署前，封鎖現狀並未改變。Kpler 預估，若協議順利簽署，積壓在該地區的 118 艘載貨油輪可能在 15 天內集體出港。