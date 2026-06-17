〈港股盤後〉恒指續跌失守24400點 科指微升 AI及存儲概念走強

鉅亨網新聞中心 2026-06-17 16:38

港股主要指數周三 (17 日) 走勢分歧，恒生指數延續昨日跌勢，早盤雖小幅高開後曾一度拉升，但隨即遭遇拋壓直線下挫，跌穿 24400 點水位，最終收報 24,312.16 點，下跌 181 點或 0.74%。國企指數跌 1.17%，收報 8144.03 點，恒生科技指數相對堅挺，逆市微升 0.22%，收報 4669.07 點。大市全日成交額顯著放大，達 2,704.1 億港元。

恒指續跌失守24400點 科指微升 AI及存儲概念走強(圖:shutterstock)

盤面以 AI 次新股與存儲概念最為吸睛。存儲概念股強勢反彈， 摩根士丹利發布研報指出，受 AI 數據中心需求推動，存儲全產業鏈短缺或持續至 2028 年。受此激勵，兆易創新飆升 14.54%，帶動半導體與硬體板塊集體走強。AI 次新股強勢， 智譜大漲 12.62%，股價創收盤新高；今日上市的 SENASIC 更是表現驚人，首日掛牌即暴漲 127.12%。

‌



另外，建滔集團因配售建滔積層板股份套現百億港元，股價逆市大漲 17.68%；中國建材因加碼電子級玻纖項目而大漲近 25%。

新能源汽車普跌，終端零售走弱加上海外貿易制裁預期，板塊持續受壓。理想汽車與 小鵬集團均跌逾 3%。內房股走弱，國家統計局數據顯示，1-5 月全國房地產開發投資及新開工面積同比持續大幅下滑，壓制板塊氣氛，雅居樂集團 跌超 4%。