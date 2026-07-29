鉅亨網新聞中心 2026-07-30 06:40

全球 AI 概念股歷經劇烈修正後，高盛最新研究指出，市場最擁擠的 AI 交易部位已快速完成去槓桿，科技股交易擁擠度降至近一年低點，意味市場主導邏輯正由過去的「籌碼博弈」逐步轉向「基本面驗證」，接下來企業財報與 AI 投資回報將成為影響股價的關鍵因素。

高盛首席交易員 Lee Coppersmith 表示，此輪調整過後，市場將「部位過度擁擠」視為 AI 板塊最大風險的論點正快速淡化。根據高盛 Prime Brokerage 數據，上周五與本周一，全球資訊科技板塊出現自 2021 年 1 月以來規模最大的兩日多頭平倉，也是過去 10 年第二大的集中去槓桿事件。

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報告指出，全球記憶體晶片族群同期遭遇有紀錄以來最猛烈拋售，科技股資金流向亦跌入歷史最疲弱區間之一，顯示市場正快速消化過去累積的大量槓桿部位。

高盛表示，這波風險釋放已躋身近年最劇烈的去槓桿事件之一。對沖基金多空策略、宏觀策略及股票多空策略三大主流投資策略，同一天跌幅均超過 1%，上一次出現類似情況還是在 2020 年 3 月新冠疫情引發全球市場重挫期間。

此外，全球「科技七雄」的淨曝險及多空比率，目前均降至近一年低點，約落在歷史第 3 百分位，此前位於全年高點的中期動能部位也已快速回落。

高盛指出，歷史經驗顯示，每次擁擠交易瓦解後，動能策略通常都會出現超調 (reverse overshoot)，而此次部位清洗幅度已屬歷史較嚴重的一次，意味大規模被動平倉可能已接近尾聲。目前動能因子的波動幅度約為大盤的 9 倍，歷史上僅 2020 年第四季、美國總統大選及新冠疫苗問世帶動風格輪動時曾出現相似情況。

韓國市場則成為本輪 AI 去槓桿的核心震央。高盛指出，KOSPI 200 指數自高點以來僅 27 個交易日便重挫 46%，雖然 SK 海力士最新財報未能提振市場信心，反而成為新一輪賣壓導火線，但指數近期已在 200 日均線附近獲得支撐，14 日相對強弱指標 (RSI) 亦逼近 30，技術面開始浮現超賣訊號。

市場劇烈震盪也引發韓國監管機關關注。根據市場消息，韓國正研議進一步收緊槓桿交易限制。高盛 One-Delta 業務主管 Rich Privorotsky 認為，若相關措施正式上路，長期而言將有助於降低市場波動並提升市場韌性。

不過，Privorotsky 對記憶體晶片族群仍維持審慎看法。他表示，即使經歷大幅修正，目前較可能只是交易面的技術性反彈，後續走勢仍須回歸個別企業基本面，而非整體族群行情。

高盛同時指出，本輪修正主要集中於 AI 相關資產，並未演變成全面性市場風險。相較之下，標普 500 等權重指數近期反而逆勢創下新高，顯示市場資金並未全面撤離股票市場，而是集中調整 AI 及半導體相關部位，這更像是一場高集中度交易的籌碼出清，而非系統性金融風險擴散。

Coppersmith 表示，尤其韓國市場的交易結構可能已出現根本改變，短期內槓桿資金未必會迅速回流，但與一周前相比，最大的正向變化在於部位壓力已明顯降低，市場情緒正逐步修復。

隨著籌碼因素逐漸淡化，高盛認為市場下一階段將重新聚焦企業基本面。Privorotsky 指出，歷經如此劇烈修正後，不論是動能交易、記憶體晶片或硬體設備族群，具有長線資金屬性的投資人都可重新評估布局機會，其中最看好的仍是半導體資本支出產業鏈，因其具備長期競爭優勢。

高盛表示，市場下一個重要觀察重點將是美國聯準會 (Fed) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。不過，目前標普 500 指數選擇權隱含波動率僅反映約 70 點的會議日波幅，顯示投資人普遍認為本次利率決策不致成為新的市場風險來源。