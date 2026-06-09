鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 08:20

美國國防部周一 (8 日) 更新「中國軍事企業」(CMC)名單，新增約 24 家被認定協助中國軍方發展的企業，包括阿里巴巴 (09988-HK)、百度(09888-CN) 及電動車大廠比亞迪(002594-CN) 等多家中國消費與科技公司 ，以進一步限制其在美國的業務活動，此舉可能進一步升高美中緊張關係

阿里百度比亞迪入列！美更新支持中國軍事企業名單 記憶體與機器人新星遭切斷美軍採購 (圖:Reuters/TPG)

這份名單每年更新，公布時機距離在北京的「川習會」不到一個月，當時美國總統川普與中國國家主席習近平維持了脆弱的貿易戰休兵局面。

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與 2025 年初版本相比，這份備受關注的新名單涵蓋中國多家重要科技企業，如電動車大廠比亞迪、生技製藥公司藥明康德 (603259-CN) 以及人形機器人公司宇樹科技(Unitree)。

值得注意的是，美國人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達(NVDA-US)6 月 1 日才宣布，將與宇樹科技合作開發研究用途機器人。

美國智庫外交關係協會 (Council on Foreign Relations) 中國問題專家、曾任美國國務院與國安會官員的 Chris McGuire 說：「這顯示川普政府認為，除了半導體與 AI 之外，中國產品在更多產業領域都涉及實質國安風險。」

今年 2 月在川普訪中行程尚未敲定前，美國國防部曾短暫公布更新版名單，也就是俗稱的「1260H 名單」或「中國軍事企業名單」，但隨後迅速撤回，且未提供明確說明。

周一公布的新版本大致沿用當時遭撤回的名單，但新增中國兩大記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 與長江存儲(YMTC)。這兩家公司原本曾被移出 2 月短暫公布的版本，引發華府對中強硬派人士不滿。

中國駐美大使館表示，北京反對「透過歧視性名單打壓中國企業。美方應停止錯誤做法，為中國企業創造公平、公正且不具歧視性的營商環境。」

部分企業移出名單

部分企業則被移出名單，包括中國海洋石油集團 (CNOOC) 旗下的中海油中國有限公司 (CNOOC China Ltd) 及中海油國際貿易公司(CNOOC International Trading)。

不過，中海油子公司中國藍星化工 (China BlueChemical Limited) 遭被新增列入。美國國防部文件指出，中海油直接受中國政府控制。

路透指出，企業有時被移出名單，未必代表美國認定其與中國軍方無關，也可能是因為該企業已不在美國營運，或公司名稱有所變更。

上述企業大多未置評，藥明康德發言人則表示，被列入名單「顯然是錯誤」，將立即採取行動糾正這項錯誤認定。

美國國防部在文件中表示，被列入企業均符合「中國軍事企業」認定標準，且仍在美國營運。依照法律規定，國防部至少每年更新一次相關名單，企業也可提出申請要求移除。

美國眾議院中國問題特別委員會主席 Moolenaar 說：「更新後的名單是對美國企業、各級政府以及全體美國人民的警告。這些中國企業正與中國軍方合作，損害美國國家利益。」

國防部此次也將電信設備製造商 Baicells 納入名單。路透去年曾報導，該公司正接受美國聯邦調查局 (FBI) 與商務部調查。

美軍將禁止向名單企業採購

雖然被列入名單本身不構成正式制裁，但根據近年通過的美國法律，美國國防部自本月稍晚起將不得直接與名單企業簽約。從 2027 年開始，也不得透過第三方採購這些企業的產品與服務。

這些措施可能為相關中國企業及其合作夥伴帶來實質成本。

此外，被列入名單等於也在向國防部供應商及其他美國政府機構釋出訊號，反映美軍對這些企業的看法。部分企業過去甚至已因遭列入名單而對美國政府提告。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies) 中國問題專家 Craig Singleton 表示，這份名單可被視為川普與習近平會面後，再度提醒美中競爭的現實面。