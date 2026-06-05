鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 14:00

日元兌美元匯率周五 (5 日) 再次挑戰關鍵的 160 心理大關，這已是日元連續第三個交易日觸及此一防線。

受中東地緣政治緊張局勢加劇影響，市場避險資金紛紛湧向美元，導致日元面臨自今年 2 月以來首次連續 4 周下滑的壓力，幾乎抹平了過去 1 個月政府耗資 730 億美元干預所帶來的漲幅。

‌



日本財務大臣片山皐月周五明確表示，日本政府已準備好隨時對匯率市場做出適當回應，並保留對過度波動採取「果斷行動」的權利。市場分析指出，160 水位被視為日本當局干預的「底線」。

分析師 Tony Sycamore 認為，除非美元能跌破 155 水準，否則目前的美元強勢上升趨勢難以撼動。

美元的強勢主要受海灣地區戰雲密布所帶動。由於伊朗支持的真主黨拒絕了新的停火協議，且以色列拒絕撤軍，導致中東局勢再度惡化。受此影響，布蘭特原油期貨價格已站穩每桶 90 美元上方，進一步推升了避險情緒與美元需求。

在日本國內經濟方面，官方周五數據顯示 4 月實質薪資年增 1.9%，為連續第四個月上升。日本央行將於 6 月 15 日至 16 日舉行利率會議，考量到能源成本上漲帶來的通膨壓力以及薪資增長情況，市場普遍預期除非中東衝突出現極端惡化，否則日本央行仍有升息可能。