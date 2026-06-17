鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-17 14:25

全球科技股在人工智慧引爆的超級循環下屢創歷史新高，然而恒生科技指數今年卻與全球科技權重指數呈現顯著背離。渣打銀行今（17）日表示，在 AI 資本支出強勁成長的帶動下，MSCI 世界資訊科技指數年初至今已上漲逾 20%，相較之下，恒生科技指數則呈現負報酬。

AI軍備競賽缺席？恒生指數背離牛市 渣打看好中國科技股揮別低谷迎向復甦。（圖: shutterstock）

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐分析指出，理解此一明顯分化背後的結構性與總體經濟因素，對於判斷中國科技產業在今年剩餘時間是否具備落後補漲機會至關重要。今年以來全球股市表現優異的關鍵在於 AI 資本支出，渣打近期已將 2026 年 AI 資本支出成長預測自 54% 上修至 65%。資本支出的提升直接轉化為 AI 運算硬體與基礎設施廠商較佳的獲利展望，使得科技產業鏈中位於上游的相關領域成為表現最強的族群。

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全球同業受惠於 AI 上游運算硬體與基礎設施的成長紅利，但恒生科技指數的結構卻截然不同。恒生科技指數成分股主要集中於 AI 應用端，但在 AI 上游基礎設施的配置方面結構性偏低。指數中投入 AI 運算硬體、半導體與伺服器基礎設施的比重低於 20%；相對地，超過 50% 的權重集中於以社群媒體、電子商務及外送平台為主的應用型網路巨頭，另外約 15% 為電動車製造商。這些偏向消費端的產業，受到中國內需疲弱、補貼逐步退場及價格競爭激烈等因素拖累表現。

此種失衡的指數結構也引發市場疑問：「中國 AI 運算相關上市公司究竟在哪裡？」事實上，許多此類公司主要在 A 股市場掛牌，特別是深圳創業板與上海證券交易所科創板。年初至今，科創 50 指數與創業板指數分別上漲超過 30% 及 26%，顯示中國本土 AI 運算產業的表現其實並不遜於其他市場。然而，A 股市場對非中國大陸個人投資者仍存交易限制，使得進入門檻較高。

不過，這一區域限制近期已有所鬆動。自 2026 年 6 月起，將可能有兩檔純 AI 概念中國股票符合快速納入條件並被納入恒生科技指數，初期權重預計合計約 5% 至 7%，並有望隨時間提升至接近 10%。這首批純 AI 概念成分股的納入，標誌著恒生科技指數結構性轉變的開始。此一轉型將有助於指數由原先高度集中於電商與電動車，逐步轉向快速擴張的 AI 生態系。渣打預期 AI 相關成分股權重在未來 12 個月內可望提升至約 40%。

此外，若市場風險偏好因荷姆茲海峽逐步恢復開放而改善，將有望進一步加速香港 AI 產業鏈的資本市場活動，而目前此類企業已占預計 IPO 案件逾 40%。從評價角度來看，恒生科技指數目前的未來 12 個月本益比約為 18 倍，而預期盈餘成長率則超過 30%，仍具吸引力。隨著更多高成長性的 AI 成分股納入，未來盈餘能見度有望提升，並推動評價倍數擴張。