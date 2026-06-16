鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 19:20

美國總統川普在法國埃維昂舉行的 G7 峰會期間明確表示，儘管美國與伊朗已達成旨在結束中東戰事的諒解備忘錄，但美國政府「不會向伊朗投入一分錢」。

川普在峰會間隙接受採訪時，強烈否認有關美國將資助伊朗的傳聞，稱其為「荒謬」的「假新聞」。此前有報導指稱，和平協議條款可能涉及由美方領銜設立一筆高達 3,000 億美元的對伊投資重建基金。

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對此，美國副總統范斯 (JD Vance) 澄清，雖然可能存在此類基金，但那應由「海灣聯盟」(Gulf Coast Coalition) 提供資金，且前提是伊朗必須履行其協議義務。川普也在社群媒體上強調，伊朗已同意永遠不擁有核武器，並指責資金援助的說法是民主黨人散布的謠言。

川普在啟程前往法國前宣布美伊達成協議，象徵著雙方長期衝突的重大轉折。正式的協議簽署儀式預計於周五 (19 日) 在瑞士舉行，伊朗方面將由議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Qalibaf) 率團出席。

歐洲領導人對此協議表示歡迎，並計畫在峰會中推動明確荷姆茲海峽的復航細則。歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 發出聲明，強調必須恢復荷姆茲海峽的無償航行自由，並呼籲黎巴嫩實現停火。

川普在峰會期間也談及與以色列的關係，儘管他仍聲稱，與總理維坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 關係良好，但嚴辭批評他在處理黎巴嫩與真主黨 (Hezbollah) 衝突時應「更加負責」，並對以色列目前的處置方式表示不滿。