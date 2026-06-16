四年馬拉松將迎終點！小紅書擬月底秘密赴港上市 310億美元估值衝刺年度最大科技IPO

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-16 17:00

中國網路產業最後一個超級獨角獸終於敲響資本市場的門。根據市場周一 (15 日) 傳出的最新消息，小紅書擬於本月底前秘密向香港交易所提交上市申請，這意味著，在經歷長達四年的搖擺與籌備後，這家估值高達 310 億美元 (約 400 億人民幣) 的公司，終於邁出 IPO 最實質的一步。

四年馬拉松將迎終點！估價310億、利潤30億美元 小紅書擬最快月底前提秘密上市申請

若進展順利，這將是繼快手之後，香港市場迎來的又一巨無霸型科技股 IPO。



小紅書此次衝刺的底氣，源自於其驚人的獲利能力的躍升。知情人士透露，小紅書近期向股東預測去年全年淨利可望達到約 30 億美元 (約 210 億元人民幣)，這一數字已比肩快手等同賽道巨頭。

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目前，小紅書商業化收入中，廣告佔比約七成至八成，其餘為電商收入，變現路徑清晰且有效率。

強勁的基本面直接推動了估值攀升。公開資料顯示，小紅書在 2024 年底的融資估值為 170 億美元，隨後受益於 TikTok 在美國受限帶來的用戶外溢效應，加上獲利改善，其估值在 2025 年內迅速跳漲至 310 億美元。



支撐小紅書估值的是其龐大的用戶生態。數據顯示，小紅書月活躍用戶數已突破 4 億，尤其值得關注的是，該平台正從圖文轉型為視訊化。根據官方揭露，目前每天有近 1 億用戶觀看中長視頻，相關消費時長年增 43%，超過 4200 萬用戶每日在平台創作影音內容。這種高黏性的「生活風格搜尋引擎」屬性，使其成為品牌觸達消費者不可取代的管道。



小紅書的股東名單堪稱「全明星陣容」，騰訊、阿里、紅杉、高瓴等數十家頂級機構雲集。

然而，過於複雜的股權結構以及監管合規問題，將成為上市路上的關鍵變數。

作為手握 4 億用戶資料的平台，資料跨境傳輸的安全審查是重中之重。此外，內容合規亦是懸在頭頂的利劍。

自 2018 年以來，小紅書已多次因內容審核問題被監理機關約談整改。如何在 IPO 前夕徹底掃清合規隱患，是公司必須面對的考驗。

在遞交招股書前夕，小紅書正加速版面全球化，6 月已將旗下獨立跨國電商平台 Redshop 正式上線，首期涵蓋美、英、澳等 9 個核心市場，主打國風文創與非遺產品。

在中國用戶增速放緩的背景下，向資本市場講述「出海故事」，無疑是提升估值想像力的關鍵一環。