鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 13:30

澳洲央行 (RBA) 周二 (16 日) 決議將基準利率維持在 4.35% 不變，結束了今年以來連續三次 (2 月、3 月及 5 月) 的升息行動。儘管此次一致投票通過的決定為房貸持有者提供了喘息機會，但央行委員會強調，這並不代表升息周期已經結束。

澳洲央行維持利率4.35%不變 以平衡高通膨與經濟放緩挑戰(圖:shutterstock)

在 RBA 宣布將基準利率維持在 4.35% 的決定後，澳元兌美元下跌了 0.3%。隨後，隨著市場消化相關訊息，澳元的跌幅進一步擴大至 0.4%。

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目前澳洲的通膨形勢依然嚴峻。4 月份的通膨率為 4.2%，已連續 9 個月高於央行設定的 2-3% 目標區間，核心通膨率仍處於 3.4% 的高位。RBA 警告稱，若有必要達成通膨目標，未來不排除進一步升息的可能性。

KPMG 首席經濟學家 Brendan Rynne 指出，受中東衝突後續影響，食品與運輸價格依然高漲，8 月份仍有升息機率。

與此同時，澳洲經濟正顯露疲態。第一季經濟成長率僅為 0.3%，較前一季明顯下滑，且 4 月份失業率升至四年半以來的高點 4.5%。消費支出放緩，加上政府擬議調整「負扣稅」(negative gearing) 等政策影響，雪梨與墨爾本的房價已出現下跌跡象。

地緣政治局勢的緩解為抑制通膨帶來了變數。隨著美國宣布與伊朗達成和平協議，荷姆茲海峽有望重啟，布蘭特原油價格已跌破每桶 80 美元。然而，RBA 指出，能源與相關大宗商品價格完全回落仍需時間，全球供應鏈的不確定性依然存在。