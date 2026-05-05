鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 13:30

澳洲央行 (RBA) 周二 (5 日) 召開貨幣政策會議，宣布將基準利率上調 25 個基點至 4.35%。這是澳洲央行連續第三個月採取升息行動，不僅徹底抵消了去年的貨幣寬鬆政策，也使其在多數維持利率不變的全球主要央行中表現「異類」。

澳洲央行連三升 中東戰火助長通膨 基準利率上調至4.35%(圖:shutterstock)

此次升息符合預期，行情基本上已被市場消化，澳元兌美元匯率穩定在 0.7167 美元。

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根據央行最新發布的《貨幣政策聲明》，澳洲 3 月份的頭條通膨率已攀升至 4.6%。通膨加劇的主要推手源於中東地區美伊衝突，導致荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 運輸受阻，全球能源與大宗商品價格飆升，光是燃料價格就貢獻了 0.8 個百分點的漲幅。RBA 警告，能源成本的增加預計將產生「二輪效應」，逐步推高各類商品與服務的價格。

除了外部衝突，澳洲國內經濟在衝突爆發前已面臨產能過剩的壓力。2025 年第四季的 GDP 成長強勁，高於潛在成長率，而 3 月份失業率維持在 4.3% 的低位，顯示勞動力市場依然緊繃。儘管家庭消費因生活成本上升而略顯疲軟，但私營部門投資依然強於預期。

由於能源供應持續受阻，RBA 上調了通膨預測，預計頭條通膨率將在 2026 年中達到 4.8%4.7%。此外，高利率與燃料成本將抑制經濟成長，預計失業率將在 2028 年中上升至 4.7%。

此次升息決議是由貨幣政策委員會以 8 比 1 的票數通過。經濟學家指出，RBA 顯然認為維持抗通膨的公信力比維持完全就業更為重要，即便這意味著必須接受經濟成長放緩與失業率上升的代價。