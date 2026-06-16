〈台幣〉狹幅整理升貶互見 收31.559元升值0.5分
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (16) 日震盪收在全日最高點 45809.19 點，續彈 412.2 點，台北匯市則是狹幅整理升貶互見，終場升值 0.5 分收在 31.559 元，台北外匯經紀公司成交值擴大至 15.69 億美元。
新台幣今日以 31.569 元、貶值 0.5 分開出後，雖一度貶至 31.59 元，全日處狹幅來回整理態勢，全日高低價差僅 4.5 分。
觀察主要亞幣，韓元升值較多達 0.4%，泰銖升 0.1%，星元升 0.05% 左右，新台幣收升 0.02%，日元和人民幣處平盤左右。
國泰證期研究部指出，歐洲 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 3.2%，核心通膨也升至 2.5%，反映能源漲價已擴散至服務價格，即使油價後續回落，核心通膨短期仍偏高，歐洲央行 (ECB) 將維持高利率並觀察 9 月是否再升息。
統一投顧則表示，美伊達成協議使油價回落，有助舒緩通膨壓力，市場風險偏好提升，本周市場聚焦聯準會新主席華許的會後聲明、以及日本央行升息態度。
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