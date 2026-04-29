鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 15:20

澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 表示，他的政府不會課徵新稅來「破壞」現有的液化天然氣出口，並警告稱，在全球能源危機時期這樣做會危及投資和燃料安全。

艾班尼斯在西澳礦業與能源商會 (CMEWA) 的演講中明確指出，在全球燃料危機爆發之際，任何可能危害澳洲與亞洲貿易夥伴 (如日本、中國及南韓) 關係或破壞投資環境的舉措，都是「最糟糕的時機」。

‌



他強調，澳洲的天然氣出口與國家燃料安全息息相關，穩定的出口環境是吸引數百億美元前期投資的基礎。若缺乏這些投資，西澳甚至可能無法維持現有的國內天然氣預留制度。

目前，受伊朗戰爭導致全球石油與能源供應減少五分之一影響，澳洲正處於嚴峻的能源緊縮中。政府官員認為，此時推動激進的稅制變革將會異化依賴澳洲能源供應的亞洲盟友，進而影響澳洲取得柴油與汽油等關鍵燃料的外交努力。

面對環保團體與部分獨立議員要求徵收 25% 出口稅以取代現行石油資源租賃稅 (PRRT) 的壓力，艾班尼斯批評這類運動是來自左右兩翼的「民粹主義修辭」。他為 2023 年修訂的 PRRT 辯護，認為目前的稅制設計能平衡長期稅收增長與企業的前期投資成本，是感性且合理的做法。

然而，這項決定引發了政壇與民間的強烈反彈。獨立參議員 David Pocock 與綠黨參議員 David Shoebridge 批評政府站在跨國天然氣巨頭一邊，而非澳洲人民，並指責此預算案是在服務「1% 的富人」。