澳洲房價5月陷入停滯 結束連漲紀錄 雪梨、墨爾本領跌回調
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據房地產研究機構 Cotality 周一 (1 日) 公布的最新數據顯示，澳洲房價在經歷了自 2025 年初以來的長期創紀錄漲勢後，於今年 5 月首度出現停滯。隨著借貸成本上升、中東衝突引發的連鎖反應以及擬議中的稅制改革，澳洲房地產市場正顯現出明顯的疲態。
澳洲房價平緩化的主因來自於日益嚴峻的經濟環境。澳洲央行為了抑制通膨，僅在今年上半年，就於 2 月、3 月和 5 月連續三次升息，將利率推升至 4.35%，完全抵消了去年的政策寬鬆幅度。此外，中東地區的衝突導致能源成本大幅攀升，沉重打擊了消費者與企業信心。同時，政府擬議中的房產稅變動引發了投資者的不安，導致市場出現拋售潮。
數據顯示，雪梨與墨爾本兩大核心市場領跌，房價在 5 月分別下跌了 0.9% 與 0.8%。這兩個城市的銷售量明顯下降，而待售清單數量則升至平均水準以上。
此前，受益於政府激勵措施、較受年輕首購族歡迎的實惠住宅區，此次也未能倖免，同樣出現房價下滑現象。
相較之下，部分城市仍維持微幅增長，但增速已見放緩。伯斯房價受惠於極低的庫存量，在 5 月上漲了 1.5%；布里斯本與阿得雷德則分別上漲 0.9% 與 0.5%。
市場前景與專家觀察 Cotality 研究總監 Tim Lawless 指出，雖然各城市間的價值變動速度各異，但整體趨勢正趨於一致。隨著需求端的負面因素不斷強化，大多數房地產市場已失去成長動能。這反映出澳洲房市在面對高利率與地緣政治不穩定時，已進入了一個更具挑戰性的調整階段。
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