鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-16 09:20

美國政府一名高階官員 15 日（周一）表示，美國和伊朗已通過電子方式簽署諒解備忘錄，但雙方仍將於 19 日舉行正式簽署儀式。

美國、伊朗以電子方式簽署諒解備忘錄，19日正式簽字。（圖：Shutterstock）

該官員在一場記者簡報會上說，美國總統川普和副總統范斯簽署了這份諒解備忘錄，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫代表伊朗簽署了文件，預計范斯以及川普特使威特科夫和女婿庫什納將出席 19 日的儀式。

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范斯隨後將帶領美方進入下一階段談判。范斯當天早些時候表示，雙方有許多細節需要在後續 60 天談判中敲定。

該官員說，諒解備忘錄將在未來 24 至 48 小時內公開發布。不過，川普當天在法國出席七國集團峰會（G7）期間表示，諒解備忘錄將在正式簽署儀式之後公布。

美國官員表示，在美伊技術性談判期間，美國將維持在中東現有兵力部署；若雙方最終達成協議，美國將減少在中東的兵力。

關於荷姆茲海峽，美國官員說，該海峽的交通將很快恢復正常，「肯定會在 30 天內恢復，但前提是伊朗承諾清除所有水雷」。美國「掌握所有水雷的位置」，也能協助進行處置工作。