台灣5月二手機市場量能回溫12% iPhone AI 設「12GB 門檻」舊機款湧拋售潮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-15 18:01

台灣二手機市場在 2026 年 5 月展現出顯著的動能復甦，整體收購量能擺脫了前幾個月的僵局，較 4 月份增長 12%。傑昇通信觀察，量能回溫主要來自母親節檔期的促銷、電信業者在資費方案的洗牌換約，以及民眾使用舊機折抵方式補貼新機的剛需。

台灣5月二手機市場量能回溫12% iPhone AI 設「12GB 門檻」舊機款現拋售潮。(圖：傑昇通信提供)

進一步觀察五大品牌回收量占比結構，仍由蘋果以 54% 的回收占比穩坐龍頭，占比 19% 的三星位列次席，而中國品牌則由 OPPO（8.9%）、vivo（4.5%）及紅米（2.8%）依序擠進前五。

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本月五大主流品牌的回收占比呈全面上揚的態勢，尤其是二手機回收總量佔據台灣半壁江山的蘋果，門市前三名回收機型亦鎖定過往長青神機，依序為 iPhone 13、iPhone 12 以及 iPhone 11 的 128GB 容量。

傑昇通分析，除常態性的電池壽命衰退與硬體老化限制，隨著蘋果最新發展的在地化 Siri AI 模型，將硬體運算底線強行拉高至 12GB，目前僅配置 4GB 至 6GB 的前代機型將無緣體驗，而這種技術斷代引起的過時感與應用限制，可望促使果粉果斷放棄持有，趁舊機仍具備三千至五千元不等回收殘值時，加速換機的分水嶺。

相較於蘋果由軟體應用期望值驅動的換機潮，安卓陣營在五月份則是由底層規格淘汰所引發的結構性洗牌，其中又以 OPPO 與紅米最為激烈，回收總量皆較上月逆勢攀升逾二成。

傑昇通信表示，OPPO 與紅米兩大品牌之所以回收量大增，本質上因早期發表的低階 5G 處理器或末代 4G 晶片，在當前主流通訊軟體日常膨脹的快取與作業系統圖形介面過度肥大化，硬體效能徹底逼近臨界點，頻繁的卡頓與閃退直接剝奪使用體驗而催生拋售潮。

多數消費者認為回收價僅剩數百元的入門機，如 OPPO A74 或三星 Galaxy A22 毫無回收價值，不如留作備用機或任其閒置。然而，通路業者往往會針對這類低殘值機型，提供無限制的舊換新跨品牌加碼補貼，使幾百元的物理殘值在搭配特定新機專案時，能瞬間放大數倍抵扣。

此外，將本月的回收量占比排行與同期的回收增值排行榜進行交叉比對，更發現一亮點，就是全台二手機市況已演變成量價脫鉤的雙軌制生態。