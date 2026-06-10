台灣5月手機降價榜迎淡季放大讓利 Google摺疊旗艦累降2.6萬逼近5折

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-10 17:25

全台最大通訊連鎖門市傑昇通信公佈 5 月份降價手機最新榜單，本月通路價格變動打破前幾個月的平穩內縮，呈現兩極化震盪。品牌商與通路商為在淡季引流，不得不採取激進的讓利戰術，導致本月降價榜機型的整體總降幅跨度猛烈放寬自 4% 至 46% 之間，單月降幅則拉大到 3% 至 41% 的驚人區間。

台灣5月手機降價榜迎淡季品牌紛紛讓利 Google摺疊旗艦累降2.6萬逼近5折。(圖：傑昇通信提供)

而本月奪得單月降價金額冠軍的是 OPPO Find X9s、入門款 OPPO A6x 則以不可思議的崩跌速度摘下單月降幅桂冠、累積的總降價與總降幅雙料王座，則由進入生命週期尾聲的 Google Pixel 9 Pro Fold 牢牢穩坐。

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本月降價榜單上最吸睛的就是 OPPO，一口氣橫掃五個關鍵席次。降價冠軍由當月甫上市的影像旗艦 OPPO Find X9s（12GB/256GB），官方建議售價高定在 32,990 元，但開賣僅一個月，通路實售價格便深度修正，調降金額高達 7,200 元，單月降幅達 22%，直接將空機價壓低至 25,790 元水位。

傑昇通信表示，OPPO 將建售價定在 3.2 萬多元，完全是為確立與蘋果、三星並列的預防性溢價修正，並覆蓋初期高昂的行銷與首發組件成本與通路與定價掩護，一旦開賣紅利期過後，通路便會迅速釋出原廠隱性補貼與經銷商讓利，將售價瞬間修正至能激發購買慾的甜蜜點。

鎖定萬元內價格帶的 OPPO A6x（6GB/128GB），同樣在本月上市，單月降幅竟超過三成、直接殺到 41%，月降 3,700 元，使得空機價格從原本偏向入門定位的 8,990 元，瞬間腰斬至 5,290 元，成為本月降價榜上入手門檻最低的機型。

之所以在發表首月就出現如此決絕的價格拋售，傑昇通信指出，在處理器與螢幕等硬體成本固化，6GB 記憶體與 128GB 儲存空間的配置，在 2026 年的系統環境下已達效能極限，品牌及通路非常清楚，非主力機型若不在上市初期利用低價創造流動性，極易在接下來的暑期旺季，因同質性機型過多而陷入滯銷。

本月累積總降價與總降幅雙冠王，為 Google 於 2024 年 8 月問世的初代商務摺疊旗艦 Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）。在歷經近兩年的市場洗禮，累積總降價金額達到驚人的 26,500 元，總降幅高達 46%，使原本直逼 6 萬的頂規身價，本月下探至 3 萬出頭的歷史新低點；接近五折的讓利，將奢華定位的摺疊螢幕裝置，降到與常規旗艦持平的價位。

傑昇通信坦言，由於該機型處於絕對產品生命週期末端，部分幽靈現貨使得價格仍在波動，即便目前 30,490 元的標價具吸引力，但電商通路與實體通訊門市的實際庫存，早已進入零星去化的尾聲，消費者多數面臨看得到卻買不到的供需斷層。

另一款降價破萬元的旗艦商務摺疊機三星 Galaxy Z Fold7（16GB/1TB），也在 5 月持續修正價格，累積總降價金額來到 19,910 元，逼近兩萬元的價差使破 7 萬的頂級旗艦機，空機價下修至 57,990 元。