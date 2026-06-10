鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-10 15:08

神腦 (2450-TW) 今 (10) 日舉辦法說會，神腦表示，第一季因業外收益較去年同期減少，年減約 4 成，但公司整體財務狀況依舊相當健全。面對下半年營運，公司將營收重點全力冀望在具備 AI 話題的蘋果新手機出貨，配合持續擴張的電商平台通路，對整體業績展望抱持謹慎且樂觀態度。

神腦看好下半年蘋果AI新機帶動手機市場 謹慎樂觀應對零組件價格波動。(圖：shutterstock)

神腦表示，第一季末存貨水位來到 30 億元高檔，主因是預期第二季將有數款全新智慧型手機機型陸續在市場上市，公司提前進行策略性備貨。在整體營收占比分布上，高單價的商品依然高居第一名，其中又以安卓與蘋果雙陣營的手機營收佔比最高，平板電腦則緊隨其後，其餘包含家用電器、周邊配件以及保健食品等品項的整體營收貢獻比例則相對較低。

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展望下半年，神腦表示，關鍵亮點仍將緊扣九月份即將發表的蘋果新機，市場正高度預期新機種在人工智慧領域與語音助理功能上將有進一步突破，有望點燃次世代換機買氣。

神腦提到，現階段包含記憶體與面板在內的相關核心零組件價格確實維持上漲趨勢，新手機最終的定價策略將會直接影響到消費市場銷售量的增長幅度，確切的銷售展望仍需等待秋季新機正式發布時才能進一步明朗。

在通路策略拓展方面，神腦指出，近年在維持實體門市優勢之餘，也積極尋求電商平台的成長突破。目前電商業務主要劃分為兩大模式，一是由公司自營的電商平台神腦生活，該平台的獲利表現取決於最終調整後的產品組合毛利率，若高毛利商品銷售暢旺將能有效帶動獲利。