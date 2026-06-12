鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-12 17:39

全球智慧型手機供應鏈在經歷前幾季度劇烈的記憶體成本震盪與定價通膨後，二手機市場的價格拉升幅度在 5 月迎來結構性回穩，有別過往動輒暴增數十倍的非理性極端噴發，轉而由終端實用需求與規格剛性通膨主導的階段。

面對價量波動的平穩，本月傑昇通信門市手機回收增值排行榜的前十名中，頂級旗艦代表的 Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）單月回收淨增值 3,290 元，回收最高金額突破萬元，問鼎本月全台回收增值冠軍。

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除了傳統具高保值率的蘋果 iPhone 之外，頂級安卓電競旗艦的保值表現同樣令人驚艷，今年策略性暫停推新機的本土科技巨頭華碩斬獲回收增值榜高達七席，全台最大連鎖通訊通路傑昇通信分析，上市已屆一年的 Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）在 5 月份的回收金額之所以能水漲船高，由 6,800 元一路攀升破萬元到 10,090 元，關鍵在於所配置的 16GB 超大容量隨機存取記憶體，正好卡位在流暢運行的黃金硬體底線上，而原廠今年未發布新品，該機自然成為二手市場中規格最完整且無可替代的效能中流砥柱。

5 月高度集中的規格化補漲現況，還有榜單上回收最高價全數攻克萬元大關的 ROG Phone 9 系列。專為電競手遊負載打造的頂規旗艦 ROG Phone 9 Pro Edition（24GB/1TB）最高回收價高達 15,960 元、ROG Phone 9 Pro（16GB/512GB）與標準版也分別具備 15,030 元及 14,120 元的高殘值。

傑昇通信表示，之所以能維持高身價，其搭載的超大容量記憶體及獨家設計的高效率主動散熱模組，在全球半導體上游產能吃緊、新機製造成本高攀的環境下，成為專業手遊玩家與手遊工作室眼中的高流動性生財工具。

進一步聚焦本月回收行情中增幅最為驚人、變動幅度甚至高達兩倍以上的三星 Galaxy S21 Ultra（12GB/128GB）。在 2021 年問世，至今已有五年漫長機齡的高齡旗艦，最高回收價從原本近乎報廢殘值的 1,570 元逆勢增漲 2,080 元，最終行情成功反彈至 3,650 元的高位。

傑昇通信認為，五年前的舊旗艦仍能持續回漲的底層邏輯，比較像是從現行維修供應鏈中倒推而來的技術性補漲，未來可預見依靠維修零組件稀缺迎來二次春回的機型，將成為傳統線性折舊公式外的新常態。

值得注意的是，單月增值 1,520 元的 OPPO Find N3 Flip（12GB/256GB）擠進前十名。傑昇通信坦言，一般消費者在評估二手機況時，普遍認為小折疊手機因螢幕頻繁開合造成的機械磨損，二手殘值必然在短時間內歸零，然而通路數據卻給出完全相反的答案。