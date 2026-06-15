鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至317.9元，預估目標價為3000元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)做出2026年EPS預估：中位數由311.24元上修至317.9元，其中最高估值410.06元，最低估值173.69元，預估目標價為3000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|410.06(410.06)
|589.42
|646.88
|最低值
|173.69(159.68)
|117.15
|51.61
|平均值
|305.64(295.91)
|244.87
|253.53
|中位數
|317.9(311.24)
|200.61
|157.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|273,476,000
|376,572,000
|357,724,000
|最低值
|169,828,350
|165,204,460
|130,254,890
|平均值
|228,221,450
|263,942,590
|234,429,500
|中位數
|234,585,500
|265,626,590
|224,869,550
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,739,178
|7,953,206
|3,624,428
|5,401,146
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|72,664,091
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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