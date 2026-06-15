鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-15 12:59

SpaceX(SPCX-US) 上市首日市值衝到 2.1 兆美元，股價狂飆近 20%，受惠 SpaceX 持續加速布局太空與 AI 資料中心傳輸題材，今 (15) 日也激勵台廠濾光片廠東典光電 (6588-TW)、統新 (6426-TW) 開高走高，盤中雙雙亮燈一度攻上漲停板。

東典光電及統新今天擺脫上周沉重賣壓，重啟漲勢，開盤在量增價揚優勢下，迅速攻上漲停版，站上 5、10 日線；統新則在盤中一度攻上漲停版，股價也回到 200 元大關。

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東典 5 月營收為 2,759 萬元，年增 159.98%，累計前五月營收達 1.5 億元，年增 165.38%。法人指出，在 AI 帶動網路基礎建設需求擴增下，預期東典今 (2026) 第 2 季獲利有機會由虧轉盈，全年營收與獲利可望逐季成長。

統新 5 月營收則因資料中心持續擴建，帶動 400G、800G 光收發模組需求強勁進濾光片出貨量逐步增加，5 月營收 6,725.1 萬元、年增 70.17%，前 5 個月年增達 63.74%。