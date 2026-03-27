鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-27 13:21

低軌衛星產業今 (2026) 年受惠馬斯克旗下 SpaceX 最快於本周提交上市申請，力拚於 6 月正式掛牌，受此利多挹注，低軌衛星與相關光通訊族群包括東典光電 (6588-TW)、IET-KY(4971-TW) 今 (27) 日早盤開低後，在大單持續敲進下翻紅，盤中一度亮燈漲停板。

東典光電受惠於低軌衛星通訊與 AI 資料中心升級需求，公司將持續轉型深耕衛星通訊濾光片與光電半導體技術；IET-KY 英特磊則表示，低軌衛星對晶片「雜訊控制」和「耐受度」要求極高，因此英特磊專精的磷化銦 (InP) 和砷化鎵磊晶片，正是製造這些高頻通訊晶片 (HBT、pHEMT) 的核心材料。

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法人表示，隨著 SpaceX 最快將在本周或下周遞交 IPO 申請，低軌衛星前景持續看好，也對台股低軌，衛星概念股形成短線題材挹注，從大型星系部署、衛星直連手機應用，到歐洲新一輪衛星通訊基礎建設規劃，光通訊相關題材類股有望持續受惠。