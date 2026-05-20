鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 20:03

光通訊濾片廠東典光電 (6588-TW) 今 (20) 日召開今 (2026) 年度股東會，會中承認去 (2025) 年度營業報告書及財報，並通過相關議案。東典光電高層表示，去年營運受總體經濟、電信產業庫存調整及市場不確定因素影響獲利，但透過產品組合調整、成本控管改善下，今年除了光通訊產品出貨維持穩定，後續持續以穩健經營與高附加價值產品布局，作為主要發展方向。

東典光電總經理蘇立群(右)、董事長孫正強(中)、管理處副總許珠寶(右)。(圖:東典光電提供)

東典光電 2025 年合併營收為 1.73 億元、年增 27.54%；稅後淨損為 6,131 萬元，較前年虧損縮減 57.2%，每股淨損為 1.77 元，較去年每股淨損 5.36 元改善；毛利率為 5.92% 也較去年由負轉正，增加超過 40 個百分點。另股利政策則因去年稅後仍虧損，東典也決議今年不分發股利。

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東典主管表示，公司近年持續聚焦高速光通訊與 AI 資料中心應用，並深化高階光學鍍膜技術布局，相關產品已應用於 400G/800G 高速光模組、PON 及資料中心高速傳輸架構等領域，隨 AI 資料中心、高效能運算 (HPC) 及雲端架構升級需求增加，市場對高速光模組與高頻寬傳輸需求同步提升，公司亦持續投入 800G/1.6T 相關 Filter 產品與高階光學元件開發，以強化高速光通訊市場布局與產品競爭力。

除了既有光學鍍膜產品，東典光電今年亦透過參與威力富科技公司增資案，拓展高速光收發模組關鍵元件布局。公司表示，以產業趨勢看，AI 資料中心、高速交換器及雲端傳輸快速拓展，推升光通訊對主動元件、光電半導體與高速光收發器件之需求，將持續關注並評估主動元件產品及市場方向。

東典光電近年在光通訊本業發展外，亦透過轉投資與策略合作，拓展網通、半導體材料及高功率雷射等領域布局，旗下子公司麥樂斯持續投入工業級網通與邊緣 AI 平台發展；轉投資雷大光電則聚焦高能脈衝先進雷射技術開發，並與東典高能雷射鍍膜技術形成互補。