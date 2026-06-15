鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-15 10:53

美國FCC發布路由器豁免令 台系網通廠擁豁免權 中磊單獨申請領跑。(圖：shutterstock)

中磊本次在取證時程上的領先優勢相當顯著，其單獨獲得的一年期加速豁免權將持續至 2027 年 6/9。這項豁免權允許中磊對旗下消費級寬頻數據機、路由器與網關設備進行第一級與第二級的硬體微調，包含變更記憶體模組與其餘替代基板材料。

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美方這波有條件審批機制的放寬，主要是為了解決人工智慧基礎建設對半導體材料的嚴重排擠。寬頻存取市場分析師指出，目前全球資料中心對 AI 記憶體需求的極度旺盛，已對網通客戶終端設備造成嚴重的記憶體大擠壓，導致包含 DDR4 與高階 DOCSIS 4.0 新世代網關在內的設備生產受限。