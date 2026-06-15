美國FCC發布路由器豁免令 台系網通廠擁豁免權 中磊單獨申請領跑
鉅亨網記者吳承諦 台北
台系網通廠外銷美國市場取得重大突破，美國聯邦通訊委員會陸續放行外國製路由器有條件核准名單。中磊單獨提出的消費級路由器豁免申請已於 6/9 通過，領跑其他網通廠，美國官方 6/12 發布豁免令，包括智易 (3596-TW)、明泰 (3380-TW) 也紛紛過關，將大幅降低美方管制新制對台廠美國訂單的衝擊。
中磊本次在取證時程上的領先優勢相當顯著，其單獨獲得的一年期加速豁免權將持續至 2027 年 6/9。這項豁免權允許中磊對旗下消費級寬頻數據機、路由器與網關設備進行第一級與第二級的硬體微調，包含變更記憶體模組與其餘替代基板材料。
美方這波有條件審批機制的放寬，主要是為了解決人工智慧基礎建設對半導體材料的嚴重排擠。寬頻存取市場分析師指出，目前全球資料中心對 AI 記憶體需求的極度旺盛，已對網通客戶終端設備造成嚴重的記憶體大擠壓，導致包含 DDR4 與高階 DOCSIS 4.0 新世代網關在內的設備生產受限。
中磊與隨後跟進的智易、明泰等台廠率先過關，將有助於廠商在外國製造新機種的嚴格禁令下，透過快速調整零件供應商來維持出貨彈性，並有效預防全球網絡基礎建設發生供應中斷的風險。
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