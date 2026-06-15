鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 06:20

許多投資人都認為，在伊朗衝突結束、荷姆茲海峽重新開放後，美國居高不下的通膨率有望下降，能源價格下跌。但投資人還即將迎來一個糟糕的意外，投資組合也可能因此蒙受損失：一場即將來襲的強大力「聖嬰現象」（El Niño），將接替伊朗衝突引發物價震撼。

強烈的聖嬰現象會破壞農作物產量，大幅推高農業商品價格。專精能源與其他大宗商品的大型金融服務商 Marex 分析師團隊表示：「這種現象常導致使全球糧食商品價格上漲多達 9%。」

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通膨將依然是個問題，因此投資人也需要相應調整投資組合配置。

聖嬰現象是熱帶太平洋「聖嬰 - 南方震盪」（ENSO）氣候模式中的溫暖階段，會提高氣溫與降雨量，並在全球多數地區引發洪災與乾旱。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）估算，今年出現聖嬰現象的機率為 90% 以上，且演變為極強烈聖嬰現象的機率是 25%。

WeatherBELL 分析松斯氣象專家巴斯塔迪（Joe Bastardi）表示，中西太平洋的氣壓變化顯示，聖嬰現象早已開始，他和 NOAA 持類似看法，認為很可能出現類似 1997-1998 年的「超級」聖嬰現象。當年的聖嬰現象呈重創農作物生產。

Marex 分析師團隊最近在「聖嬰現象與農業：天氣震撼、供應風險及市場定價」的報告指出，小麥、稻米、棉花、糖、可可和棕櫚油生產可能首當其衝。過去的聖嬰現象曾因導致澳洲和俄羅斯 - 烏克蘭 - 哈薩克地區的產量，大幅推高小麥和稻米的價格。

Marex 指出，聖嬰現象的連鎖效應之一，可能是農民因擔心強烈聖嬰現象導致作物歉收而減少種植，導致聖嬰現象對農產品價格的衝擊，演變為「自我實現的預言」。

緊盯通膨趨勢的普信集團（T. Rowe Price）全球多資產團隊投資組合經理人麥克多納（Chris Faulkner-MacDonagh）表示，在常見的天氣型態已對農作物產量造成挑戰之際，強烈的聖嬰現象可能進一步干擾生產，「今年的聖嬰現象將會非常糟糕，而且美國部分地區都已經在蒙受乾旱之苦」。

還有其他兩個會推高通膨的因素：

1. 通膨放緩更為少見：麥克多納指出，糧食和能源價格大漲其實並非惡性通膨的真實肇因，真正原因反而缺乏通膨放緩，這有點與直覺相反，「通膨放緩的壓力正和與 1970 年代一樣低」，因此美國經濟即將「迎來一場完美的通膨風暴」。

缺乏通膨放緩的部分原因，是中國一直在削減製造業產能以支撐價格，從而提高國內外製造商的生產成本。其次，大型資料中心的建設熱潮，也大幅推高了動態隨機存取記憶體（DRAM）和其他科技零組件的價格，象徵科技業長期通膨放緩趨勢的終結。

2. 油價下跌速度可能慢於預期：Jefferies 能源分析師團隊指出，期貨市場顯示，未來幾年的國際油價，仍將比伊朗戰爭爆發前的水準高出每桶 10-15 美元。

結論是，麥克多納預期，通膨今年將繼續上升，隨後才會在一個高於目前水平的階段穩定下來。他表示，雖然這未包含在他的經濟展望中，若通膨率在未來 12 個月飆升至 8%-9% 的區間，也不令人意外。

《MarketWatch》專欄作家布拉許（Michael Brush）指出，以下行動能幫助投資人的投資組合在長期高通膨時代持盈保泰：

1. 持有大宗商品：例如，Harbor 全天候策略大宗商品主動型 ETF(HGER-US) 的績效優異，晨星 Direct 的數據顯示，該 ETF 過去三年的年化報酬率為 21%，高於同類大宗商品基金的 16.1% 平均報酬率，也高於彭博大宗商品總報酬指數的 16.1% 漲幅。

這檔規模 30 億美元的 ETF 每季會根據管理團隊推估會引發最高通膨之處，重新平衡一次投資組合。

2. 持有農業公司股票：First Eagle 投資公司投資組合經理人巴爾（Benjamin Bahr）點名總部位於加拿大、全球最大的肥料生產商 Nutrien，並看好 John Deere 的機具設備能協助農民提高生產力，並節省勞動成本。

3. 持有黃金：實體黃金能幫助投資人維護購買力，不妨考慮透過 ETF 建立黃金部位，例如 SPDR 黃金 ETF。First Eagle 的巴爾點名能以提供資本，換得權利金或購買礦商部分黃金產量權益的公司，從而對金價上漲建立曝險，又能面臨較低的礦場營運風險，範例包括 Franco-Nevada 和 Wheaton 貴金屬公司。

4, 持有不動產：在高通膨時期，不動產常能保值，建立曝險的方法之一是投資不動產投資信託（REITs）。例如 American Assets Trust 最近的內部人買盤強勁，創辦人、執行董事長兼大股東雷迪（Ernest Rady）最近以高達每股 23.59 美元的價格，買進價值 1,000 萬美元的股票。