鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 09:09

俄羅斯總統助理烏沙科夫 14 日（周日）在記者會上說，俄羅斯總統普丁與美國總統川普當天通話，就雙邊關係和伊朗局勢、烏克蘭危機等國際問題進行交流。

川普、普丁通話55分鐘，討論伊朗局勢、烏克蘭危機。（圖：央視）

烏沙科夫表示，雙方交談持續了 55 分鐘。川普告訴普丁，美伊之間的協議接近達成，談判過程雖然複雜艱難，但在巴基斯坦和卡達調解下，取得了可以接受的結果。川普對俄方的參與和尋求建設性解決方案的提議表示感謝。

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普丁表示，美伊衝突可能引燃整個地區甚至更廣領域，俄方將繼續致力於局勢穩定及相關深層次問題解決。

據烏沙科夫介紹，川普特使威特科夫和女婿庫什納將於近期到訪莫斯科。

普丁在通話中指出，烏克蘭襲擊俄羅斯民用設施不利於俄烏衝突解決，歐洲和烏克蘭企圖延續戰事。

川普則強調必須結束相關軍事行動，他將對歐洲夥伴和烏克蘭施加影響，包括在即將舉行的七國集團峰會（G7）期間施壓。

川普認為，如果俄烏戰事能儘快結束，美俄有望建立全新雙邊關係。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基 14 日晚在社交媒體發文，稱他與川普當天通話，詳談了烏克蘭實現和平等問題。