路透：美國被曝同意伊朗稀釋濃縮鈾庫存
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
《路透》14 日（周日）援引伊朗高階官員的話報導，根據伊朗與美國達成的諒解備忘錄草案，德黑蘭同意既不生產也不獲取核武。
在雙方達成最終協議之前，伊朗同意維持核現狀，包括不進行鈾濃縮或擴建核設施。美國同意德黑蘭稀釋境內高濃縮鈾庫存，相關機制將在未來 60 天內討論。
美國將在特定時期內豁免對伊朗的石油制裁，允許伊朗出售石油，獲取收入。
伊朗將立即重新開放荷姆茲海峽，供所有商船通行，同時美國將解除海上封鎖。
美國同意解凍伊朗 250 億美元資產，包括通過直接現金轉賬、區域國家合作及信貸額度等方式實現。
此外，根據上述草案，美國同意在達成最終協議之前不對伊朗實施任何新制裁。
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