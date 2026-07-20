鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 20:10

2026 年世界盃周日 (19 日) 正式落下帷幕，西班牙隊經延長賽以 1-0 擊敗阿根廷隊，前鋒托雷斯 (Ferran Torres) 踢進致勝球，助球隊奪得隊史第二座冠軍獎盃。雖然決賽過程因阿根廷球員費南德茲 (Enzo Fernández) 被罰下而略顯平淡，但這屆賽事在商業營收上卻達到了前所未有的高度。

史上最吸金的世界盃

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國際足總 (FIFA) 成為了本屆賽事的最大贏家。根據其測算，2026 年全年營收有望突破 90 億美元，較原先預期增加了約 20 億美元。

營收飆升的主因在於本屆賽事首次擴軍至 48 支球隊，比賽場次從 64 場大幅增至 104 場，舉辦周期也拉長至六周。這不僅帶來了更多的轉播版權收入，也吸引了超過 1,500 萬人次湧入體育場與球迷廣場。

然而，強烈的商業色彩也引發不少詬病。FIFA 首次引入「動態定價」系統，導致門票中位價突破 900 美元，最高票價甚至超過 1 萬美元。此外，決賽仿效超級盃增設了中場秀，邀請麥當娜與防彈少年團 (BTS) 等巨星演出，使中場休息延長至 27 分鐘以上，遭到大批球迷與評論員批評。

FIFA 甚至連比賽草坪也不放過，將決賽場地的草皮切塊密封於樹脂中，以每塊 3,000 美元的價格出售。

政治干預與權力博弈

本屆賽事最受爭議的莫過於美國總統川普與 FIFA 主席因凡蒂諾 (Gianni Infantino) 的親密關係。

在淘汰賽期間，川普曾親自致電因凡蒂諾，要求撤銷美國前鋒巴洛貢 (Folarin Balogun) 的禁賽處分。FIFA 紀律委員會隨後以前所未有的方式暫緩執行禁賽，讓巴洛貢得以在對陣比利時的比賽中上陣。此舉被外界視為政治干預體育，質疑 FIFA 的獨立性已蕩然無存。

此外，賽場上也充斥著政治口水戰。阿根廷球員在擊敗英格蘭後展示支持福克蘭群島主權的橫幅，引發英國政府要求調查；伊朗隊則因受美國制裁影響，必須在比賽日往返墨西哥營地與美國賽場之間，苦不堪言。

技術爭議與未來擴軍

本屆世界盃對技術的依賴也引發反彈。在克羅埃西亞對陣葡萄牙的比賽中，一個看似完美的進球因球內感應器偵測到微小的越位接觸而被取消，克羅埃西亞隊怒斥這是「對技術的濫用」。然而對 FIFA 而言，這些數據點正是其推動 AI 商業化、進一步獲利的機會。