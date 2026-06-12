鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-13 06:39

特斯拉周五 (12 日) 收漲 1.8%，至每股 406.43 美元。

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這家電動車製造商的股價原本在 SpaceX 首筆交易後一度下跌，但隨後翻紅走高。SpaceX 上市首日表現強勁，讓創辦人馬斯克 (Elon Musk) 正式躋身「兆美元富豪」行列。

SpaceX 股價在以每股 150 美元開盤後大漲近 20%，而公司 IPO 定價為每股 135 美元。

近幾周以來，特斯拉與其他「七巨頭」大型科技股表現相對疲弱。隨著投資人從科技股轉向景氣循環股與防禦型類股，今年 6 月以來，科技七巨頭合計已有超過 2 兆美元市值蒸發。

市場策略師也認為，部分投資人可能在 SpaceX IPO 前提前賣出持股，以準備足夠資金參與認購。

華爾街普遍預期，特斯拉與 SpaceX 未來最終可能走向合併。因兩家公司皆由馬斯克執掌，都深度參與人工智慧 (AI) 發展，且在技術與資源上具有高度互補性。

Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，「你可以看到，這家公司不只是市值，甚至營收成長都有可能呈現指數級擴張。坦白說，到了那個階段，我甚至無法準確量化它的成長潛力。」

雖然特斯拉目前已經獲利，但 SpaceX 仍處於大量燒錢的擴張階段。該公司正積極推動在太空部署資料中心，並在未來實現火星殖民計畫。這些宏大的發展目標都需要龐大資本投入。不過，SpaceX 的衛星業務已經開始獲利。