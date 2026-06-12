〈嘉晶股東會〉董座：2027矽光磊晶有望倍數成長 SiC、GaN已切入一線大廠供應鏈

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-12 18:29

第三代半導體磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今 (12) 日於竹科舉行 2026 年度股東會。董事長徐建華也對未來營運釋出樂觀訊號，持續碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 技術布局，在 AI 伺服器、機器人需求強勁下，已切入一線大廠供應鏈，也透露隨矽光子磊晶新產能陸續到位，明 (2027) 年矽光子營收有望呈現倍數成長。

嘉晶董事長徐建華(中)。(鉅亨網資料照)

嘉晶今日在股東會上，除了通過去 (2025) 年營業報告書及財報決算，也宣布盈餘分配案，每股配發現金股息 0.5 元。

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徐建華指出，受惠於全球 AI 基礎建設擴建潮、生成式 AI 與 AI 智慧代理 (AI Agent) 應用的需求，也帶動高性能運算 (HPC) 與電源管理晶片的需求急遽攀升；目前嘉晶的矽磊晶 (Silicon Epi)、化合物半導體及矽光子 (Silicon Photonics) 磊晶等三大事業體，在今 (2026) 年也展現全面性的成長動能。

徐建華強調，AI 技術由雲端資料中心快速滲透至邊緣運算及自主作業系統 (AI Agent)，需要龐大算力與極致能源轉換效率支撐。在矽磊晶部分，高階電源管理 IC 與高功率電晶體磊晶訂單能見度明確；化合物半導體上，SiC 與 GaN 技術布局進入成長期，成功切入全球一線大廠供應鏈，隨 AI 伺服器、人形機器人、太空衛星及車用、工業用等電源轉換需求放大，出貨量同步顯著增長。

在光電整合傳輸領域上，嘉晶在矽光子磊晶的量產進度上也取得重大進展，隨著高速資料中心對矽光子傳輸元件的需求迫切，嘉晶的矽光子磊晶已進入逐季放量的出貨階段。

徐建華也預估，矽光子磊晶產品在今年底將可貢獻整體營收約 5% 比重，成為驅動公司毛利率與獲利結構優化的新藍海產品，未來隨著新產能逐步到位，2027 年的矽光子磊晶營收更有望呈現倍數成長。