鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-02 19:22

第三代半導體磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 本周在法說會前，外資先連 2 買卡位，在盤勢震盪下，股價連 3 漲，本周更連續 2 日漲停板，周漲 32.89% 飆上 89.7 元，直逼 90 元大關，周 K 連收 4 紅，股價不僅站上所有均線，更創近 3 年多以來波段新高。

嘉晶董事長徐建華(中)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

嘉晶今 (2026) 年起一甩去 (2025) 年業績陰霾，加上受惠於 AI 產品的需求大噴發，旗下 8 吋產線需求持續暢旺，整體需求回溫下，產能稼動率持續提升，在第 1 季繳出單季稅後純益 1.01 億元、季增 117％、年增逾 34 倍，每股稅後純益達 0.35 元，較去年同期獲利亮眼。

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嘉晶總經理溫錦祥在法說上表示，因 AI 快速發展，為功率產業迎接轉機，目前第 2 季合併營收預期挑戰季增 2 成，化合物半導體第 2 季估約成長 19%，加上目前 8 吋矽磊晶客戶需求超出預期，公司今年將提高資本支出擴產因應。

嘉晶董事長徐建華也強調，目前公司產線稼動率也達到 9 成，以目前接單狀況來看，下半年仍有成長空間，預期有望比上半年營收表現佳，未來 1-2 年需求動能仍可延續，對全年展望相對樂觀。

從產品結構觀察，嘉晶近年逐步邁向朝高階與高毛利產品的應用轉型，其中，嘉晶在矽光子 (CPO) 領域也已取得重要進展，公司透露，目前矽光磊晶產品已完成客戶驗證，目前小量量產，將應用於光偵測器 (PD) 元件。

此外，近期據 3 間券商發布最新嘉晶績效評報告中顯示，有 1 家評等為買進、2 家評等為中立，目標價區間為 92-110 元，估今年度營收約 50 億元、EPS 落在 1.7-1.83 元間。