出席台經院論壇 賴清德：AI建設不僅限於硬體製造 要能導入百工百業

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-21 16:21

總統賴清德今 (21) 日出席「台經院 50 週年高峰論壇」。他致詞不僅肯定台經院長期提供前瞻研究及政策建言，也為國家經濟發展貢獻良多，並強調台灣受惠於全球 AI 基礎建設成長，近年經濟表現亮眼，產業要延續 AI 紅利，不能僅止步於硬體製造，反要將 AI 全方位運用於百工百業，為台灣經濟開創下一個榮景。

賴清德：AI建設不僅限於硬體製造、仍需導入百工百業。(圖:總統府提供)

賴清德表示，台經院是台灣第一個民間智庫，成功扮演企業與政府之間的橋梁，協助政府分析產業、提出診斷，開出處方，也協助產業在每一個關鍵時刻都能持續前進，更是國家的智庫，補強政府不足之處，他衷心感謝 50 年前辜振甫先生以遠見創立台經院，更要感謝 50 年來歷任董事長、院長、全體同仁與研究人員對國家經濟發展的重大貢獻。

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賴清德說，台經院除了扮演關鍵角色，也推動政策往前邁進，例如協助整合「亞太經濟合作會議」(APEC) 各項經貿議題，讓政府妥善因應，當台灣要加入 WTO 時，也協助政府研析可能的產業及社會衝擊，並擬定談判策略供政府參考，擷取產業發展的好處，同時化解對社會的衝擊，近期台灣面臨美國對等關稅挑戰，也同樣提供產業分析，讓政府談判團隊可以妥善因應。

賴清德指出，在 AI 時代的開端，已能看見台灣經濟的發展，前年台灣經濟成長率達 5.6%，去 (2025) 年仍達 8.76%，今年首季更達到 14.55%，全年經濟成長率估計可達 9.64%，中研院更預估今年 GDP 將超過 10%，台灣不能僅停留在製造 AI 硬體，要像瓦特發明蒸汽機，帶動 200 年的歐洲文明一樣，善用 AI 建設台灣，才能長期享有 AI 帶來的經濟成長紅利。

為確保為確保台灣在 AI 時代保持競爭優勢，賴清德表示，未來經濟發展需要能夠應用 AI，善用 AI 來建設才是永續之道，因此政府提出「AI 新十大建設」，其中包括四個基礎建設。

賴清德說明，第一個是算力，目前「國網雲端算力中心」已正式啟用；第二是主權 AI 與資料運用，希望未來在醫療、法律、金融等領域，提供產業界和學術界完善的資料，也有足夠的電力、算力可以應用；第三是人才培育，預計在 2040 年前培養至少 50 萬名 AI 應用人才；第四，是打造均衡台灣，確保 AI 基礎建設不集中在特定地區，也能夠遍及各領域。

此外，賴清德也強調，政府也著重發展三項關鍵技術，第一項是矽光子，目前台灣大型科技企業目前都處於全球領先地位，矽光子不僅能確保臺灣持續保有產業競爭優勢，也是未來必然的發展道路，應用在傳輸上速度更快、能耗更少；第二是量子運算，傳統二位元運算未來勢必邁向量子運算，台灣已具備打造量子電腦的能力。

第三項關鍵技術是機器人，目前中部已成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」。政府推動的廣義機器人包括無人機、無人艇及水下無人載具，這也是政府提出國防特別預算的原因，一方面強化國防力量、保護國家安全，另一方面藉此帶動產業發展，也期盼在野黨在立法院支持相關預算。

賴清德表示，面對 AI 時代，政府期盼達成三個經濟社會發展目標，第一，協助至少 100 萬家中小微企業數位轉型及導入 AI，政府每年編列超過 100 億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，更規劃推動規模 1,000 億元的基金協助中小微企業升級轉型，若預算能順利通過，未來每年將有約 250 億元協助中小微企業轉型，並讓科技產業帶動中小微企業，成為一個完整的產業生態系。