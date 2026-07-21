出席台經院論壇 賴清德：AI建設不僅限於硬體製造 要能導入百工百業
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (21) 日出席「台經院 50 週年高峰論壇」。他致詞不僅肯定台經院長期提供前瞻研究及政策建言，也為國家經濟發展貢獻良多，並強調台灣受惠於全球 AI 基礎建設成長，近年經濟表現亮眼，產業要延續 AI 紅利，不能僅止步於硬體製造，反要將 AI 全方位運用於百工百業，為台灣經濟開創下一個榮景。
賴清德表示，台經院是台灣第一個民間智庫，成功扮演企業與政府之間的橋梁，協助政府分析產業、提出診斷，開出處方，也協助產業在每一個關鍵時刻都能持續前進，更是國家的智庫，補強政府不足之處，他衷心感謝 50 年前辜振甫先生以遠見創立台經院，更要感謝 50 年來歷任董事長、院長、全體同仁與研究人員對國家經濟發展的重大貢獻。
賴清德說，台經院除了扮演關鍵角色，也推動政策往前邁進，例如協助整合「亞太經濟合作會議」(APEC) 各項經貿議題，讓政府妥善因應，當台灣要加入 WTO 時，也協助政府研析可能的產業及社會衝擊，並擬定談判策略供政府參考，擷取產業發展的好處，同時化解對社會的衝擊，近期台灣面臨美國對等關稅挑戰，也同樣提供產業分析，讓政府談判團隊可以妥善因應。
賴清德指出，在 AI 時代的開端，已能看見台灣經濟的發展，前年台灣經濟成長率達 5.6%，去 (2025) 年仍達 8.76%，今年首季更達到 14.55%，全年經濟成長率估計可達 9.64%，中研院更預估今年 GDP 將超過 10%，台灣不能僅停留在製造 AI 硬體，要像瓦特發明蒸汽機，帶動 200 年的歐洲文明一樣，善用 AI 建設台灣，才能長期享有 AI 帶來的經濟成長紅利。
為確保為確保台灣在 AI 時代保持競爭優勢，賴清德表示，未來經濟發展需要能夠應用 AI，善用 AI 來建設才是永續之道，因此政府提出「AI 新十大建設」，其中包括四個基礎建設。
賴清德說明，第一個是算力，目前「國網雲端算力中心」已正式啟用；第二是主權 AI 與資料運用，希望未來在醫療、法律、金融等領域，提供產業界和學術界完善的資料，也有足夠的電力、算力可以應用；第三是人才培育，預計在 2040 年前培養至少 50 萬名 AI 應用人才；第四，是打造均衡台灣，確保 AI 基礎建設不集中在特定地區，也能夠遍及各領域。
此外，賴清德也強調，政府也著重發展三項關鍵技術，第一項是矽光子，目前台灣大型科技企業目前都處於全球領先地位，矽光子不僅能確保臺灣持續保有產業競爭優勢，也是未來必然的發展道路，應用在傳輸上速度更快、能耗更少；第二是量子運算，傳統二位元運算未來勢必邁向量子運算，台灣已具備打造量子電腦的能力。
第三項關鍵技術是機器人，目前中部已成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」。政府推動的廣義機器人包括無人機、無人艇及水下無人載具，這也是政府提出國防特別預算的原因，一方面強化國防力量、保護國家安全，另一方面藉此帶動產業發展，也期盼在野黨在立法院支持相關預算。
賴清德表示，面對 AI 時代，政府期盼達成三個經濟社會發展目標，第一，協助至少 100 萬家中小微企業數位轉型及導入 AI，政府每年編列超過 100 億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，更規劃推動規模 1,000 億元的基金協助中小微企業升級轉型，若預算能順利通過，未來每年將有約 250 億元協助中小微企業轉型，並讓科技產業帶動中小微企業，成為一個完整的產業生態系。
第二個目標是要利用 AI 與新興科技，為年輕人打造創新創業生態鏈；第三個目標則是希望未來食衣住行育樂及士農工商都能導入人工智慧，建構 AI 生活圈，讓台灣不僅經濟持續發展、社會持續進步，人民生活也能更加便利。
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