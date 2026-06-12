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營收速報 - 合庫金(5880)5月營收63.05億元年增率高達37.42％

鉅亨網新聞中心

合庫金(5880-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣63.05億元，年增率37.42%，月增率3.47%。

今年1-5月累計營收為283.13億元，累計年增率24.95%。

最新價為24.05元，近5日股價上漲0.63%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+21959 張
  • 外資買賣超：+19394 張
  • 投信買賣超：+426 張
  • 自營商買賣超：+2139 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 63.05億 37% 3%
26/4 60.94億 65% 14%
26/3 53.46億 5% 3%
26/2 52.03億 18% -3%
26/1 53.66億 9% -21%
25/12 67.90億 32% 9%

合庫金(5880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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