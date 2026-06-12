營收速報 - 合庫金(5880)5月營收63.05億元年增率高達37.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為283.13億元，累計年增率24.95%。
最新價為24.05元，近5日股價上漲0.63%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21959 張
- 外資買賣超：+19394 張
- 投信買賣超：+426 張
- 自營商買賣超：+2139 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|63.05億
|37%
|3%
|26/4
|60.94億
|65%
|14%
|26/3
|53.46億
|5%
|3%
|26/2
|52.03億
|18%
|-3%
|26/1
|53.66億
|9%
|-21%
|25/12
|67.90億
|32%
|9%
合庫金(5880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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