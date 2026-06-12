鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 17:40

OpenAI 周四 (11 日) 正式宣布，已達成協議收購專注於 AI 智能體安全雲端執行與編排技術的新創公司 Ona，交易金額未披露，Ona 全體團隊將在交割後加入 OpenAI，並併入 Codex 程式設計助手團隊。

Ona 核心產品為預配置雲端沙盒環境，支援「客戶自控執行」，企業可完全掌握智能體運行權限、憑證範圍與審計日誌，該技術最大價值在於：即便用戶關掉筆電或斷開本機連線，部署於雲端的 AI 智能體仍能持續運行數小時甚至數天，完成耗時的長鏈任務，並在任務結束後自動銷毀沙盒，以降低資料洩露風險。

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OpenAI 表示，Ona 的安全雲端底座將幫助 Codex 承擔更複雜、更長周期的編程工作，同時降低企業將自主智能體部署至生產環境的門檻。

Ona 執行長 Johannes Landgraf 在 X 上寫道：「原以為賣掉公司是種結束，但這感覺更像是我們畢生事業變得更宏大、更重要。」

OpenAI 收購時機呼應 Codex 的爆炸式增長。OpenAI 披露，Codex 目前每週活躍用戶超過 500 萬人，較今年初大增 400%，較 4 月的 300 萬、2 月桌面端上線時增長逾 6 倍。

更關鍵的是 Codex 用戶結構變化，早期是程式設計師專屬，如今分析師、研究員、營運人員等非技術知識工作者已佔全體約 1/5，且湧入速度為開發者的 3 倍以上，這意味 Codex 正從「程式設計助手」轉型為「通用知識工作智能體平台」。

要真正替人完成跨時區、跨設備的整件任務，AI 智能體必須擁有脫離本機、安全持久的「工作空間」，這正是 Ona 所補足的基礎設施缺口。

此次收購緊隨著 OpenAI 周一 (8 日) 祕密遞交 IPO 招股書，最新估值約 8520 億美元之後，Anthropic 與 SpaceX 分別於本月推進上市進程，三家公司合計 IPO 規模約 3.6 兆美元。

分析人士指出，模型能力早晚被競爭產品拉平，OpenAI 在 IPO 前夜買入 Ona，意在向華爾街證明 Codex 不僅用戶暴增，且已具備讓企業「放心把活交出去」的安全執行底座，這才是對手難以複製的護城河。

本次交易尚須滿足慣常交割條件，OpenAI 與 Ona 在正式完成前保持獨立運作。