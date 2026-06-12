日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元
鉅亨網編輯林羿君
根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。
這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A 類股，約占發行總量 3%。
這也創下繼去年 JX 金屬（JX Advanced Metals Corp.）IPO 以來，日本市場規模最大的首次公開招股案。
根據 SpaceX 上周提交的當地文件，原先目標是向日本投資人募資 20 億至 25 億美元。
在亞洲市場中，日本是唯一與澳洲、加拿大及部分歐洲國家並列，能讓散戶直接參與認購的地區。日本地區的發行作業由瑞穗金融集團主導，其美國投資銀行部門亦是本次 IPO 的 23 家承銷商之一。
瑞穗除了透過其本土券商受理投資人委託外，也結合了樂天證券（Rakuten Securities）與 SBI 證券（SBI Securities）等網路券商進行下單。
整體而言，SpaceX 此次全球 IPO 共發行 5.556 億股，每股定價 135 美元，總計募得 750 億美元。據悉，該案獲得了超過 4 倍的超額認購。
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