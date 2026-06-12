鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 15:25

根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。

日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元。(圖:shutterstock)

這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A 類股，約占發行總量 3%。

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這也創下繼去年 JX 金屬（JX Advanced Metals Corp.）IPO 以來，日本市場規模最大的首次公開招股案。

根據 SpaceX 上周提交的當地文件，原先目標是向日本投資人募資 20 億至 25 億美元。

在亞洲市場中，日本是唯一與澳洲、加拿大及部分歐洲國家並列，能讓散戶直接參與認購的地區。日本地區的發行作業由瑞穗金融集團主導，其美國投資銀行部門亦是本次 IPO 的 23 家承銷商之一。

瑞穗除了透過其本土券商受理投資人委託外，也結合了樂天證券（Rakuten Securities）與 SBI 證券（SBI Securities）等網路券商進行下單。