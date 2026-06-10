鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 07:20

（圖：REUTERS/TPG）

根據美國人事管理局 (OPM) 周三發布的聲明，甲骨文將建置一套覆蓋全聯邦政府的雲端 HR 平台，未來各機關將逐步淘汰各自獨立的人力資源系統，改採統一架構管理員工資料、人事流程及相關行政作業。

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OPM 局長 Scott Kupor 表示，該平台將協助聯邦政府提升人力資源管理效率，並改善現有系統分散且維護成本高昂的問題。

不過，OPM 並未公布此次合約總金額。該機構指出，最終成本仍取決於多項因素，包括各機關員工資料遷移的複雜程度、資訊安全需求以及系統整合範圍等，因此目前尚無法提供完整預算規模。

OPM 表示，在決定採用甲骨文方案前，已完成實機測試、市場研究以及產品展示評估等程序，最終選定甲骨文作為聯邦政府下一代人力資源平台供應商。

此次合作被視為川普政府推動聯邦政府改革的重要進展之一。川普第二任期上任後，持續強調縮減政府支出、提升行政效率及加速數位轉型。

為推動改革，川普於去年任命億萬富豪馬斯克 (Elon Musk) 領導政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，負責檢討聯邦政府組織架構與支出效率。馬斯克的改革工作主要聚焦於縮減聯邦政府人力規模及精簡行政流程，並於 2025 年中離開政府職務。

目前負責執行聯邦政府人事改革政策的 OPM，則進一步著手更新各機關員工管理系統，希望藉由統一平台改善招聘、人事資料管理、薪資作業、福利制度及績效考核流程。

市場分析指出，美國聯邦政府長期存在資訊系統分散、資料標準不一致及維護成本高昂等問題。若未來成功完成整合，將有助於提升跨部門協調效率，並降低政府長期 IT 支出。

近年來，甲骨文積極擴大雲端服務與政府市場布局，希望挑戰由微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、亞馬遜(Amazon)(AMZN-US) 旗下 AWS 及 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google Cloud 主導的企業雲端市場。

值得注意的是，甲骨文共同創辦人兼執行董事長 Larry Ellison 長期以來一直是川普的重要支持者，目前也是總統科技與科學顧問委員會成員之一。此次甲骨文獲選承接聯邦政府大型數位轉型專案，也引發市場對其未來政府業務成長潛力的關注。

截至目前，甲骨文尚未對此合約發表進一步評論。