鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-12 12:20

蘋果 (AAPL-US) 首款配備觸控螢幕的 MacBook 傳聞再度升溫。繼市場研究機構與多家媒體相繼披露相關消息後，知名供應鏈爆料人士 Instant Digital 最新表示，觸控版 MacBook 已「100% 確認」，進一步提高外界對這款產品將於明後年問世的預期。

根據 Instant Digital 在中國微博發布的內容，蘋果 MacBook 導入觸控螢幕已經沒有懸念。不過，爆料中並未透露更多產品細節。

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事實上，蘋果是否將觸控功能帶進 Mac 系列，一直是市場關注焦點。

雖然相關傳聞已流傳多年，但近幾個月來，供應鏈消息逐漸趨於一致，外界普遍認為，蘋果首款觸控 MacBook 最快有望於 2026 年底至 2027 年初亮相。

根據先前消息，這款產品可能命名為「MacBook Ultra」，除了將成為蘋果首款支援觸控操作的筆電，也將是首款採用 OLED 顯示面板的 MacBook。

供應鏈消息指出，三星顯示器已準備生產 14.3 吋與 16.3 吋 OLED 面板，為這款尚未發表的新機提供關鍵零組件。

市場研究機構 Omdia 上週曾預測，MacBook Ultra 最快可能於 2026 年 7 月上市，但這項時間表仍受到部分分析人士質疑。

《彭博》知名記者 Mark Gurman 早在 2025 年便表示，觸控版 MacBook 最有可能在 2026 年底或 2027 年初推出。近期他則進一步指出，新產品有機會在今年底前正式亮相，但不太可能提前上市。