鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
全球首富馬斯克旗下火箭與 AI 公司 SpaceX 計劃 12 日（周五）在美國那斯達克掛牌上市，預測市場平台 Polymarket 上的交易員對 SpaceX 的股價表現充滿信心。
SpaceX 11 日將其最終 IPO 發行價定為每股 135 美元，擬發行 5.556 億股，募資規模約 750 億美元。若最終以 750 億美元完成發行，SpaceX 將超越 Saudi Aramco 在 2019 年創下的 294 億美元紀錄，成為史上最大規模 IPO。
135 美元發行價對應公司市值將達到 1.77 兆美元，但預測市場平台上的交易員認為，SpaceX 上市首個交易日市值突破這一門檻的機率極高。
根據 Polymarket 交易員的預測，SpaceX 上市交易首日收盤時市值超過 1.8 兆美元的機率高達 84%，市值突破 2 兆美元的機率也達到 69%。
以 1.77 兆美元初始市值測算，SpaceX 市值衝到 2 兆美元，意味著上市首日股價漲幅約 13%。
此外，Hyperliquid 平台 IPO 前永續期貨合約顯示，SpaceX 上市首日的股價漲幅甚至可能超過 20%。
如果 SpaceX 上市首日收盤市值能站上 2 兆美元大關，SpaceX 將躋身頂級市值梯隊。目前美國只有五家公司的市值跨過這個關口，分別是輝達 (NVDA-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 。
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