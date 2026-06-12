鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-12 10:39

全球首富馬斯克旗下火箭與 AI 公司 SpaceX 計劃 12 日（周五）在美國那斯達克掛牌上市，預測市場平台 Polymarket 上的交易員對 SpaceX 的股價表現充滿信心。

SpaceX 11 日將其最終 IPO 發行價定為每股 135 美元，擬發行 5.556 億股，募資規模約 750 億美元。若最終以 750 億美元完成發行，SpaceX 將超越 Saudi Aramco 在 2019 年創下的 294 億美元紀錄，成為史上最大規模 IPO。

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135 美元發行價對應公司市值將達到 1.77 兆美元，但預測市場平台上的交易員認為，SpaceX 上市首個交易日市值突破這一門檻的機率極高。

根據 Polymarket 交易員的預測，SpaceX 上市交易首日收盤時市值超過 1.8 兆美元的機率高達 84%，市值突破 2 兆美元的機率也達到 69%。

以 1.77 兆美元初始市值測算，SpaceX 市值衝到 2 兆美元，意味著上市首日股價漲幅約 13%。