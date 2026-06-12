鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-12 12:43

全台房市交易冷清也造成相關稅收大幅萎縮，卻仍有部分縣市異軍突起。房仲業者觀察財政部資料，全台 1-5 月個人房地合一稅僅 179.8 億元，不管是單看 5 月或累計表現，與去年同期相比都呈現萎縮，其中各縣市表現也略顯遜色，僅有新竹縣市單月表現是翻倍成長。

據統計，2026 年 5 月全台個人房地合一稅收為 42.4 億元，較去年同期的 49.5 億元萎縮 14.4%；1-5 月個人房地合一稅共 179.8 億元，年減也達 7.6%；細看各都會區表現，台北市 5 月個人房地合一稅收達 6.7 億元、1-5 月稅收達 22 億元，與去年相比漲幅分別達 25.7% 與 16%，相較其他五都，漲勢明顯。

‌



至於新北市，5 月個人房地合一稅稅收達 8.8 億元、1-5 月稅收達 49.4 億元，坐穩全台房地合一稅「稅收王」寶座，相較去年，單月稅收分別大減 41.8%、1-5 月稅收則小漲 3.8%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房地合一稅象徵屋主交易後的獲利多寡，歷年來少見衰退，顯見這股房市「霸王級寒流」，令全台買氣縮減嚴重，也讓買方較不願追價，更讓以往房價大漲的中南部縣市，漲多區域多有回檔；不過，雖說全台投資置產買盤散去，惟房市盤整之際，更凸顯蛋黃區保值性的優勢，令雙北都會區的房地合一稅收仍維持明顯漲勢。

另細看其餘縣市，尤以新竹縣市表現最為突出，其中新竹縣 5 月個人房地合一稅收約 1 億元、新竹市約 2.1 億元，相較去年同期大漲 136.8%、109.2%，兩縣市單月漲勢冠居全台；新竹縣 1-5 月稅收達 4.9 億元、新竹市為 6.9 億元，年漲幅亦達 13.5%、39.7%。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶分析，大新竹地區房市表現驚人，主要有兩大因素，一是股市帶動，近期台股在科技類股領軍下暴漲，也讓科技新貴個個荷包滿滿，出手也更有底氣，觀察近期區域市場狀況，其中尤以總價逾 4000 萬元高總價物件，去化表現亮眼，顯見大新竹區域買方資產雄厚；二是閉鎖期滿，早期入手房產居民，陸續度過 5 年的房地合一稅閉鎖期，而歷經大新竹地區多年房價上揚，如於此時轉手，增值空間頗為可觀，因而讓區域稅收漲勢驚人。