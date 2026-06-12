鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-06-12 18:40

全球商業航天巨頭 SpaceX 將在台北時間今 (12) 日晚上 9 點半正式掛牌上市，多位美國房地產投資機構分析師與資深從業人員指出，這宗創歷史紀錄的 IPO 案正轉化為實實在在的購買力，加州洛杉磯郡 Hawthorne 製造中心周邊的沿海高端住宅市場正迎來新一輪歷史性增值週期。

SpaceX史詩級IPO在即！洛杉磯沿海學區豪宅掀搶購潮 專家：堪稱當地的「谷歌時刻」

市場人士分析，儘管 SpaceX 去年將法定總部遷至德州，但其位在洛杉磯郡 Hawthorne 的製造樞紐依然是當地的核心僱主。

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根據當地政府統計數據，該中心去年雇傭員工達 7661 人。 鑒於此次 IPO 對 SpaceX 的估值高達約 1.75 萬億美元，且大批員工入職時間較早，其長期持有的限制性股票套現后，將瞬間在南加州當地催生數以千計的百萬富翁。

美國房產投資與開發機構 LaTerra Development 董事總經理 Chris Tourtellotte 表示，這堪稱洛杉磯的「谷歌時刻」。

他解釋道：「谷歌在 2004 年上市時曾創造約 900 位百萬富翁，而 SpaceX 此番上市的財富釋放規模將遠超前者，成百上千名現任及前任員工的帳面資產將徹底轉化為現金資產。」

洛杉磯房仲業者 Edge 公司創辦人 Dave Fratello 證實，由於財富爆發的預期高度明確，當地房市甚至在 SpaceX 上市前夕就已出現恐慌性購房跡象。

近期簽約的一套曼哈頓海灘房產買家明確表示，必須在 SpaceX 的申購資金完全注入實體市場前鎖定房產，以防被後續的資金浪潮邊緣化。

針對資金流向的精準預測，加州當地房仲 Gio Altamura 指出，具優質教育資源和一線海景資源的曼哈頓海灘將成為最大的受益者，該區域離 SpaceX 製造中心的通勤時間僅 10 至 15 分鐘。

根據 Zillow 發佈的數據，目前曼哈頓海灘地區住宅均價已達 326.09 萬美元，年增 5%。

Altamura 指出，儘管整體市場都將受到積極拉動，但資金流入最為集中的依然是頂端豪宅市場，這將直接抬高整個區域的房價底線。

事實上，SpaceX 早期紅利的外溢效應在此前的一級市場轉讓中已有所顯現。此前報導曾指出，SpaceX 董事會成員兼早期投資人 Steve Jurvetson 今年 3 月斥資 1.25 億美元買下位於太浩湖 (Lake Tahoe) 因克林村的一處豪宅，刷新當地住宅歷史最高成交紀錄。

然而，部分學術界和諮詢機構專家對於財富對洛杉磯全市的普惠效應持謹慎態度。

UCLA 安德森管理學院講師、房產估值專家 Paul Habibi 指出，這場破兆美元級上市帶來的資本脈衝，對房市的拉動作用將呈現出明顯的「局部集中」特徵，主要聚焦於霍索恩製造中心所在的南灣 (South Bay) 沿海社區，而非全市範圍的普遍暴漲。

但 Habibi 說，由於 SpaceX 在此前多年的私募融資中已允許資深員工通過二級市場部分變現，本次 IPO 實際創造的「全新」當地百萬富翁數量，可能會略低於媒體頭條所渲染的宏大敘事。

當地專業諮詢機構同時提醒，受制於美國證交會 (SEC) 及公司章程規定的 IPO 限售期限制，大批內部員工的持股通常需要等到今年 9 月才能完全解禁。

房產機構 Stephanie Younger 團隊指出，今年以來，針對 SpaceX 現任及前任員工的購房授信諮詢出現了爆炸性成長。目前，當地金融機構已開闢專門管道，允許員工將限制性股票單位 (RSUs) 計入個人綜合收入，以協助其通過更高額度的房貸審批。