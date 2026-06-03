鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 18:10

隨著聯準會新任主席華許 (Kevin Warsh) 即將上任，他可能最早於 2026 年 6 月的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，啟動對央行利率溝通機制的全面改革。外媒報導，這場變革的核心目標是徹底重塑聯準會與華爾街的對話方式，包括削弱甚至取消「前瞻指引」與「點陣圖」。

華許不相信預告未來的決定

‌



華許在 2026 年 5 月的參議院確認聽證會上已明確表達其強硬立場，他直言：「我不相信前瞻指引。我不認為我應該提前告訴你未來的決定可能會是什麼。」

他認為，聯準會並非一個擅長預測的機構，若堅持執行不擅長的事 (如精確的利率預測)，反而會損害央行的可信度。

這項改革計畫也獲得了美國總統川普與財政部長貝森特的支持。外界預計，華許將逐步退出這種長期以來用於引導市場預期的工具，甚至可能不再提交每季的利率路徑預測 (即點陣圖)。

點陣圖自 2012 年由伯南克推出以來，雖然並非政策承諾，卻已成為市場高度依賴的信號，其變動往往引發股市、債市與匯市的劇烈波動。

政策聲明刪除傾向性措辭

除了預測工具，改革的火苗也延燒至議息會議後的政策聲明。華許計畫刪除暗示未來政策方向的「傾向性」表述，例如偏向「寬鬆」或「緊縮」的信號。

這一變動背景源於聯準會內部的分歧。在 2026 年 4 月的會議中，由於擔憂伊朗戰爭引發通膨壓力，多位決策者已對聲明中的鴿派傾向表示反對。目前，包括理事華勒 (Christopher Waller)、庫克 (Lisa Cook) 以及多位地區聯準銀行主席已形成共識，認為應移除相關指引語言。

前聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 形容，目前的局勢是「行星正在對齊」，各方條件已趨於成熟。

市場依賴與改革陣痛

然而，這場「通訊大裁撤」並非毫無阻力。市場分析人士指出，點陣圖雖然備受爭議，卻提供了重要的「錨定機制」，有助於抑制利率波動。聖路易斯聯準銀前主席布拉德 (James Bullard) 表示，取消點陣圖可能使聯準會偏離全球央行追求「政策透明度」的國際標準。

此外，伊朗戰爭推高能源價格，使市場預期更加混亂，這也增加了通訊機制調整的敏感性，部分官員主張改革應謹慎推進。