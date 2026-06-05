鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 12:40

美國大型銀行股周四 (4 日) 全面走強，其中花旗集團 (C-US) 表現尤為亮眼，股價大漲 4%，創下近 18 年來最高收盤價，反映市場對其轉型計畫與經營改善成果的信心持續升溫。

（圖：Shutterstock)

花旗股價當日收漲 4%，報 135.15 美元，創下 52 週新高，也是自 2008 年 11 月 4 日以來最高收盤價。根據道瓊市場數據，花旗上一次收盤高於目前水準是在 2008 年 11 月 4 日，當時收於 146.80 美元，距今已接近 18 年。

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盤中花旗股價最高一度升至 135.67 美元，漲幅達 4.4%，同樣創下自 2008 年 11 月 5 日以來最高盤中價位。

從今年以來表現來看，花旗股價已累計上漲 15.8%；若以過去 12 個月計算，漲幅更高達 76%，成為美國大型銀行股中表現最強勁的個股之一。

市場人士指出，花旗近年持續推動組織重整與成本改革，是帶動股價強勢反彈的重要原因。自執行長 Jane Fraser 於 2021 年接掌花旗以來，公司陸續出售多個海外消費金融業務，精簡組織架構，並將資源集中於財富管理、投資銀行、企業金融與交易服務等核心業務。

就在股價創高前一天，花旗內部再度宣布高層人事調整。根據發給員工的內部備忘錄，Jane Fraser 與新任財務長 Gonzalo Luchetti 宣布，現任執行長幕僚長 Margo Pilic 將升任策略、併購與投資人關係主管，負責公司未來策略規劃與資本市場溝通工作。

同時，自 2010 年加入花旗、近期擔任服務業務營運長的 Rafael Soeda，將於 8 月接任 Fraser 的幕僚長職務。

Fraser 在備忘錄中表示，隨著花旗進入下一階段成長與策略執行期程，幕僚長需要具備更廣泛的業務經驗與營運能力，以協助推動公司轉型目標。

市場分析認為，這項人事安排顯示花旗已逐步從過去數年的重組階段，轉向追求成長與提升股東回報的新階段。

花旗近期也持續受惠於全球資本市場活動回溫。隨著企業併購、債券承銷與股票發行市場逐步復甦，投資銀行業務前景改善，加上高利率環境持續支撐淨利息收入，均有助於提升獲利能力。

此外，美國聯邦準備理事會 (Fed) 官員 5 日在眾議院金融服務委員會聽證會上的發言，也進一步提振金融股表現。市場認為，聯準會對金融體系與經濟前景維持相對正面看法，有助於降低投資人對銀行業風險的擔憂。

值得注意的是，花旗本輪股價創高仍遠低於金融海嘯前的歷史巔峰。2007 年金融危機爆發前，花旗曾是全球最大銀行之一，但受到次級房貸危機重創，公司被迫接受政府紓困並進行大規模重組，其股價多年來始終未能完全恢復至危機前水準。

然而近年在 Jane Fraser 推動下，花旗逐步退出獲利能力較低的國際零售銀行市場，並強化資本配置效率。市場也開始重新評價其長期獲利潛力。

分析師指出，若未來利率維持相對高檔、全球交易活動持續復甦，加上管理層改革持續推進，花旗仍有機會進一步縮小與其他華爾街大型銀行之間的估值差距。