鉅亨網編譯許家華
美國大型銀行股周四 (4 日) 全面走強，其中花旗集團 (C-US) 表現尤為亮眼，股價大漲 4%，創下近 18 年來最高收盤價，反映市場對其轉型計畫與經營改善成果的信心持續升溫。
花旗股價當日收漲 4%，報 135.15 美元，創下 52 週新高，也是自 2008 年 11 月 4 日以來最高收盤價。根據道瓊市場數據，花旗上一次收盤高於目前水準是在 2008 年 11 月 4 日，當時收於 146.80 美元，距今已接近 18 年。
盤中花旗股價最高一度升至 135.67 美元，漲幅達 4.4%，同樣創下自 2008 年 11 月 5 日以來最高盤中價位。
從今年以來表現來看，花旗股價已累計上漲 15.8%；若以過去 12 個月計算，漲幅更高達 76%，成為美國大型銀行股中表現最強勁的個股之一。
市場人士指出，花旗近年持續推動組織重整與成本改革，是帶動股價強勢反彈的重要原因。自執行長 Jane Fraser 於 2021 年接掌花旗以來，公司陸續出售多個海外消費金融業務，精簡組織架構，並將資源集中於財富管理、投資銀行、企業金融與交易服務等核心業務。
就在股價創高前一天，花旗內部再度宣布高層人事調整。根據發給員工的內部備忘錄，Jane Fraser 與新任財務長 Gonzalo Luchetti 宣布，現任執行長幕僚長 Margo Pilic 將升任策略、併購與投資人關係主管，負責公司未來策略規劃與資本市場溝通工作。
同時，自 2010 年加入花旗、近期擔任服務業務營運長的 Rafael Soeda，將於 8 月接任 Fraser 的幕僚長職務。
Fraser 在備忘錄中表示，隨著花旗進入下一階段成長與策略執行期程，幕僚長需要具備更廣泛的業務經驗與營運能力，以協助推動公司轉型目標。
市場分析認為，這項人事安排顯示花旗已逐步從過去數年的重組階段，轉向追求成長與提升股東回報的新階段。
花旗近期也持續受惠於全球資本市場活動回溫。隨著企業併購、債券承銷與股票發行市場逐步復甦，投資銀行業務前景改善，加上高利率環境持續支撐淨利息收入，均有助於提升獲利能力。
此外，美國聯邦準備理事會 (Fed) 官員 5 日在眾議院金融服務委員會聽證會上的發言，也進一步提振金融股表現。市場認為，聯準會對金融體系與經濟前景維持相對正面看法，有助於降低投資人對銀行業風險的擔憂。
當天銀行類股普遍上漲。追蹤美國銀行股的 SPDR 標普銀行 ETF(KBE-US) 上漲約 3%，明顯優於標普 500 指數 0.4% 的漲幅。
包括摩根大通 (JPM-US)、美國銀行(BAC-US)、高盛(GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 等大型金融機構股價亦同步走高，反映資金重新流向金融板塊。
值得注意的是，花旗本輪股價創高仍遠低於金融海嘯前的歷史巔峰。2007 年金融危機爆發前，花旗曾是全球最大銀行之一，但受到次級房貸危機重創，公司被迫接受政府紓困並進行大規模重組，其股價多年來始終未能完全恢復至危機前水準。
然而近年在 Jane Fraser 推動下，花旗逐步退出獲利能力較低的國際零售銀行市場，並強化資本配置效率。市場也開始重新評價其長期獲利潛力。
分析師指出，若未來利率維持相對高檔、全球交易活動持續復甦，加上管理層改革持續推進，花旗仍有機會進一步縮小與其他華爾街大型銀行之間的估值差距。
隨著股價創下近 18 年新高，投資人正密切關注花旗未來能否將改革成果轉化為更穩定的獲利成長，並延續近一年來強勁的股價表現。
下一篇