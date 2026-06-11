台灣50大富豪洗牌！張虔生兄弟登首富、陳泰銘居次 新增8人全靠AI半導體  (圖:Shutterstock)

鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-11 13:40

富比士 (Forbes) 周四 (11 日) 公布 2026 年台灣 50 大富豪榜，拜人工智慧 (AI) 熱潮與半導體出口強勁成長之賜，台股過去一年來翻倍大漲，台灣 50 大富豪的總財富也創下歷史新高，日月光投控 (3711-TW) 創辦人張虔生與張洪本兄弟登上台灣首富寶座，排名第二的是國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘，去年首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則退居第三。

台灣50大富豪大洗牌！張虔生兄弟登首富、陳泰銘居次 新增8人全靠AI半導體 (圖:Shutterstock)

今年台灣富豪榜的總財富從去年的 1970 億美元激增至創紀錄的 3080 億美元，共有 34 位上榜富豪身價增加，其中以日月光投控 (3711-TW) 創辦人張虔生與張洪本兄弟增幅最大。兩人受惠 AI 熱潮推升半導體封裝與測試需求，財富增加 145 億美元，以 224 億美元身價首度登上台灣首富寶座，排名較去年上升六名。

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排名第二的是國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘，他的身價為 182 億美元，大增 121 億美元。

去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則退居第三，雖然財富增加 28 億美元、達到 167 億美元，但增幅不及前兩名。在台股亮眼的投資收益帶動下，富邦金 (2881-TW) 股價較去年同期上漲 26%。

排名第四的是鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，這家全球最大電子代工廠及主要 AI 伺服器供應商的股價較去年同期大漲 70%，帶動郭台銘身價升至 155 億美元。

若以財富增幅百分比計算，台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華表現最突出，財富暴增近四倍至 145 億美元，排名由去年的第 23 名躍升至第七名。台達電為輝達 (NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等科技巨頭供應 AI GPU 所需的電源元件與系統。

今年共有八位新面孔擠進榜單，全部來自半導體或 AI 相關產業。其中身價最高的是 AI 晶片測試設備廠鴻勁 (7769-TW) 董事長謝文達。鴻勁去年 11 月 IPO 後股價翻倍上漲，謝文達以 71 億美元財富空降第 12 名。

另有三位企業家重返榜單，包括汽車零組件供應商敏實集團創辦人秦榮華。受惠歐洲與中國電動車需求成長，香港上市的敏實集團業績受惠。

今年僅有四位上榜富豪財富縮水。其中跌幅較大的是華利集團董事長張聰淵，其身價下滑 20% 至 66 億美元。由於貿易與地緣政治不確定性衝擊訂單需求，華利集團截至 3 月的第 1 季淨利幾乎腰斬至 3.84 億元人民幣 (約 5700 萬美元)。

去年榜單中有 11 人今年未能續留榜上，其中包括潤泰集團前總裁 Samuel Yin 尹衍樑，他已於今年 5 月辭世，享壽 76 歲。