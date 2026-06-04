鉅亨網新聞中心 2026-06-04 13:21

中國記憶體大廠長江儲存（YMTC）旗下消費品牌致態（Zhitai）正式進軍韓國市場，正面挑戰長期由三星與 SK 海力士主導「記憶體聖地」，也象徵中國 NAND Flash 產業加速拓展海外版圖。

本次致態進軍韓國市場可謂有備而來，一口氣推出多款高規格產品，憑藉高性價比產品策略，正試圖在全球記憶體市場搶占更多市占率，並為既有競爭格局帶來新變數。

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其中，旗艦級 TiPro9000 PCIe 5.0 SSD 採用長江儲存自主研發的「Xtacking 4.0」晶棧架構與 270 層 3D NAND 快閃記憶體，讀取速度高達每秒 14,900 MB，技術實力已與一線大廠平起平坐。

此外，性價比極高的次旗艦 TiPlus9100 則提供較對手同級產品便宜三成以上的價格彈性；入門款 TiPlus7100s 亦能滿足主流用戶的需求。

值得關注的是，致態還特別推出與華碩合作的「TiPro9000 吹雪聯名款」白色固態硬碟，精準鎖定韓國盛行的電競文化與全景式「海景房」白色主機組裝潮流，在當地玩家論壇引發熱烈討論。

業界分析指出，長江儲存此番動作意味著其海外策略，從被動防守轉為主動出擊。過去全球快閃記憶體市場多由美韓巨頭主導，然而隨著中國國產記憶體晶片產能開出，市場供需結構已發生質變。

當前適逢人工智慧（AI）浪潮爆發，三星與 SK 海力士正策略性收縮消費級市場產能，將生產線加速轉往利潤更高的 AI 伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及企業級儲存領域。

這項轉變釋出了龐大的消費級市場真空，給了致態極佳的切入時機，而韓國正是其布局全球版圖的第一站。

儘管如此，長江儲存的國際化之路仍面臨重重挑戰。目前三星與 SK 海力士合計仍掌控全球快閃記憶體過半的市佔率，而長江儲存約 13% 的市佔率仍有成長空間。而在高階 AI 技術關鍵的 HBM 領域，美韓三巨頭仍握有絕對主導權。

不過，中國記憶體產業正加速追趕，長鑫儲存（CXMT）研發的 8 層 HBM3 晶片已進入小批量量產與客戶驗證階段。