鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-10 17:28

航空三雄5月同步飛出新高紀錄。(圖：華航提供資料照)

華航 5 月合併營收 212.3 億元，年增 27.73%，其中客運收入 110.98 億元，年增 11.86%，創同期新高，貨運收入 82.63 億元，年增 53.5%。

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長榮航 5 月合併營收達 223.29 億元，年增 22.11%。

星宇航空 5 月合併營收 48.26 億元，年增 41%。

華航表示，5 月旅運市場持續暢旺，羅馬、維也納、法蘭克福、布拉格、雪梨和布里斯本等，平均載客率皆有 85% 以上，隨著暑假旅遊旺季來臨，加上亞太地區多場大型活動和世界杯足球賽賽事帶動，6 月持續熱賣，以歐洲、北美等航線訂位率最佳。

長榮航表示，5 月客運營收 133.6 億元，年增 16.35%，創同期新高紀錄，主要是因歐洲線載客率維持高檔，美洲線受惠於 5 月下旬轉為旺季，北美各級學校陸續進入暑假，加上 6 月 2 日 COMPUTEX 參展等題材，同時，亞洲近程航線載客率不斷提升、票價也維持高檔。

而長榮航 5 月貨運營收達 64.85 億元，年增率 41.54%，反映 AI 供應鏈相關產品如半導體、伺服器和散熱設備等艙位需求熱絡，同時季節性鮮貨的空運需求逐步升溫。